Jóvenes zacatecanos participan en Talent Land en Ciudad de México

Ciudad de México.- Con el objetivo de fortalecer el talento local, y bajo la visión del Gobernador David Monreal Ávila de impulsar a los jóvenes, la Secretaría de Economía promueve la participación de emprendedores y emprendedoras en Talent Land, considerado el evento de emprendimiento más relevante de Latinoamérica en materia de innovación, desarrollo tecnológico y formación de talento joven.

Este importante encuentro reúne a estudiantes, emprendedores, especialistas, empresas y organismos públicos, con lo que fomenta el intercambio de conocimiento, experiencias y oportunidades de vinculación.

En esta edición, la comitiva está integrada por 12 talentos zacatecanos, provenientes de sectores productivos como alimentos, servicios, agencias de viajes, servicios mineros, banco de alimentos y cafeterías.

El apoyo brindado a este grupo de emprendedores y empresarios, en el marco de la Agenda del Progreso, consistió en la logística de traslado a la Ciudad de México, así como los accesos al evento.

El Secretario de Economía, Jorge Miranda Castro, destacó que “en Zacatecas creemos firmemente en el talento de nuestras y nuestros jóvenes; por ello, impulsamos su participación en espacios de alto nivel, donde pueden adquirir conocimientos, generar alianzas y fortalecer sus proyectos para llevarlos al siguiente nivel”.