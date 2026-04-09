Lanza INE última llamada para ser parte de su personal; hay 5 vacantes en Zacatecas

El Instituto Nacional Electoral (INE) informa que está próximo a cerrar el registro para participar en el Concurso Público 2026 de ingreso al Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN); se tiene hasta las 18:00 horas del próximo domingo 12 de abril para inscribirse.

Cualquier persona que cumpla los requisitos de la convocatoria puede participar y acceder a los puestos en todo el país.

Son 333 vacantes para diversos cargos tanto en entidades federativas como en Oficinas centrales del INE en la Ciudad de México.

En estados de la república se ofrecen 276 plazas.

Para Juntas Locales Ejecutivas, hay cargos de Vocalía Ejecutiva, Secretarial, del Registro Federal de Electores, de Capacitación Electoral y Educación Cívica y de Organización Electoral, además de Coordinación Operativa, Jefaturas de Actualización al Padrón Electoral, de Oficina de Cartografía Estatal y de Oficina de Seguimiento y Análisis.

Para Juntas Distritales Ejecutivas, hay cargos de Vocalía Ejecutiva, Secretarial, del Registro Federal de Electores, de Capacitación Electoral y Educación Cívica y de Organización Electoral, además de Jefaturas de Seguimiento y Análisis.

Con respecto a Zacatecas, las vacantes son cinco:

En la Junta Local Ejecutiva: Jefatura de Cartografía Estatal.

En la 02 Junta Distrital Ejecutiva (Jerez): Vocalía de Organización Electoral.

En la 03 Junta Distrital Ejecutiva (Zacatecas): Jefatura de Seguimiento y Análisis.

y 5) En la 04 Junta Distrital Ejecutiva (Guadalupe): Vocalía Secretarial y Vocalía de Organización Electoral.

En Oficinas centrales en Ciudad de México se ofrecen 76 cargos en las Direcciones Ejecutivas de Capacitación Electoral, del Registro Federal de Electores, de Prerrogativas y Partidos Políticos y en la de Organización Electoral.

Además de cargos en las Unidades Técnicas de Fiscalización, de lo Contencioso Electoral y de Vinculación con los Organismos Públicos Locales Electorales.

La convocatoria y toda la información referente al Concurso Público está publicada desde el 26 de marzo y hasta el 12 de abril en la página https://ine.mx/concurso-spen2026/, en el apartado titulado Etapa 1.

El registro y postulaciones a cargos se realizará del 6 al 12 de abril en la misma página https://ine.mx/concurso-spen2026/, en el apartado titulado Etapa 2.

Para consultas y resolver dudas se puede marcar gratuitamente a INETEL: 800 433 2000 o escribir al correo [email protected], con horario de atención de lunes a viernes, de 9:00 a 18:00 horas (tiempo del centro).

El SPEN es el sistema de carrera encargado de regular el ingreso, permanencia, formación, evaluación, promoción y, en su caso, separación del personal que realiza funciones técnicas y operativas especializadas en la organización de las elecciones en México.