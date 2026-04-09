Presenta Compañía de Artes Escénicas UAZ “El Expediente” en FCZ

Zacatecas, Zac.- En el marco de las actividades del Festival Cultural Zacatecas 2026, en su edición número 40, la Compañía de Artes Escénicas de la Universidad Autónoma de Zacatecas cautivó al público con la puesta en escena “El Expediente”, adaptación de “Diario de un loco” de Nikolái Gógol.

En esta propuesta escénica, dirigida por Juan Concha y protagonizada por Mario A. Cristerna, con la participación de Beatriz Soriano y Carlos Ramírez en el elenco y la adaptación coreográfica, el público se adentra en la vida de Nacho Martínez, un oficinista de salario insuficiente, pero de grandes aspiraciones.

A lo largo de la obra, se muestra cómo, poco a poco, el personaje cae en una espiral de locura, donde los límites entre el deseo, la fantasía y la realidad se desdibujan. La pieza construye así una crítica a la sociedad mexicana, particularmente a la corrupción y la desigualdad social.

La puesta en escena apostó por una escenografía minimalista que abrió espacio a la imaginación del espectador. La iluminación, por su parte, acompañó con precisión los estados emocionales del personaje, creando una atmósfera íntima.

Sobre el escenario, la actuación sostuvo la obra con una intensidad que transitó con naturalidad entre la comedia y la tragedia, manteniendo una conexión constante con el público.