Recomiendan lavado de manos para salvar vidas

Zacatecas, Zac.- La administración estatal, que encabeza el Gobernador David Monreal Ávila, ha puesto especial énfasis en la prevención de enfermedades; por eso que, en el marco del Año del Progreso, ante la llegada de los meses más cálidos del año y con el incremento de las enfermedades gastrointestinales, especialistas de la Secretaría de Salud (SSZ) emiten importantes recomendaciones en torno al lavado de manos.

Pese a que durante años se ha acuñado la frase de la importancia de lavarse las manos antes de comer y después de ir al baño, especialistas de la SSZ señalan que es importante tomar conciencia que esta acción debe convertirse en un hábito frecuente en distintos momentos del día.

Entre las acciones cotidianas de las personas que ameritan lavarse las manos están: antes de la preparación de alimentos o bebidas, después de utilizar el transporte público y recolectar la basura del hogar para tirarla.

De igual manera, se debe practicar el lavado de manos al finalizar el cambio de pañal en bebés, al regresar a casa después de ir de compras, visitar lugares concurridos o al haber manipulado dinero.

Aunque el uso de gel con alcohol es una buena herramienta para mantener las manos limpias, los expertos aseguran que no sustituye el lavado tradicional con agua y jabón, pues esta medida, por simple que parezca, es una eficaz herramienta para prevenir padecimientos y salvar vidas.