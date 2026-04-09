Reduce Issstezac gastos en telecomunicaciones

Zacatecas, Zac.- Al implementar el uso racional de los recursos públicos, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas (Issstezac) ha reducido de manera importante el gasto en telecomunicaciones.

“La reingeniería de procesos como la cancelación del servicio de enlace dedicado en el edificio central, el cambio de hosting y del correo electrónico, así como su migración al 100 por ciento, han permitido importantes ahorros”, informó José Ignacio Sánchez González, director general del Issstezac.

Además, en el Hotel Paraíso Caxcán se instaló internet satelital, lo que ha hecho más económico y eficiente el servicio que anteriormente se tenía con instalación de manera tradicional, agregó Sánchez González.

Con estos cambios, la reducción en los costos se ha mantenido a la baja de manera sostenida, al pasar de 133 mil pesos, al inicio de la administración, a un mínimo histórico de 25 mil pesos mensuales, durante el pasado mes de marzo del año 2026.

La implementación de estas estrategias ha permitido una disminución del 80.84 por ciento en gasto corriente en telecomunicaciones, lo que ha permitido al Instituto un ahorro de 2.5 millones de pesos y la reasignación de recursos económicos para áreas prioritarias de atención a la derechohabiencia.