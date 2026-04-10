Dará acompañamiento Zacatecas a Aguascalientes en Reconecta con la Paz

Zacatecas, Zac.- Gracias a los resultados obtenidos y producto de la coordinación de esfuerzos y colaboración, que impulsa el Gobernador David Monreal Ávila, la administración estatal brindará acompañamiento técnico al vecino estado de Aguascalientes para la implementación del programa Reconecta con La Paz, que impulsa la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Al informar sobre el enlace vía remota que sostuvo con autoridades de Aguascalientes, el Secretario General de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, dijo que estas acciones se llevan a cabo para buscar soluciones innovadoras y humanas en materia de seguridad y justicia.

Destacó que este programa, impulsado por la Presidenta de la República, tiene como objetivo brindar segundas y, en la mayoría de los casos, primeras oportunidades a las juventudes en conflicto con la ley.

Al destacar que, con los resultados obtenidos por Zacatecas, el estado se mantiene como ejemplo nacional en el proceso de pacificación social, el Secretario General de Gobierno destacó las bondades del mismo, en materia de justicia restaurativa y de oportunidades para las juventudes.

El propósito del encuentro es compartir el diseño, operación y resultados, a fin de brindar acompañamiento técnico al estado de Aguascalientes para valorar la implementación del programa Reconecta con La Paz, explicó la Subsecretaria de Prevención Social del Delito, Diana Sauceda Nava.

Comentó cómo funciona el programa, cómo se aplica y las acciones que se llevan a cabo en beneficio de más de 40 jóvenes y sus familias, además de que ya se cuenta con un graduado.

Helliud Artemio Palomo Piña, coordinador operativo del programa, expuso el modelo de intervención y operación del mismo.

Reconecta con La Paz es una estrategia implementada por el Gobierno de México, en materia de prevención del delito, dirigido a juventudes primoinfractores, de 18 a 35 años de edad, enfocada a la reinserción social y prevención de la reincidencia.

En el encuentro remoto participaron Antonio Martínez Romo, secretario de Seguridad Pública, y Eduardo Ismael Aguilar Sierra, consejero Jurídico, ambos de Aguascalientes.