Fortalecen espacios de atención a mujeres en municipios

Zacatecas, Zac.- Como parte de las acciones para fortalecer la atención y el bienestar de las mujeres en la entidad, el Gobierno de Zacatecas, que encabeza el mandatario estatal David Monreal Ávila, a través de la Secretaría de las Mujeres (Semujer), llevó a cabo la entrega de equipo de oficina y material lúdico para el Centro LIBRE (Libertad, Igualdad, Bienestar, Redes y Emancipación) del municipio de Guadalupe.

La titular de la dependencia, Karla Isabel Guardado Oropeza, destacó que estas acciones responden a la visión de trabajo coordinado que impulsa el Gobernador David Monreal Ávila, en el marco de la Agenda del Progreso, orientada a fortalecer los espacios de atención integral para las mujeres y promover entornos seguros.

La directora del Instituto de las Mujeres de Guadalupe, María de la Luz Muñoz Morales, agradeció el respaldo del Gobierno de Zacatecas, al señalar que este equipamiento permitirá mejorar la atención y los servicios que se brindan a las usuarias.

En el municipio de Valparaíso, se llevó a cabo la firma de convenio del Programa de Fortalecimiento a las Instancias Municipales por la Paz de las Mujeres (Profipaz), así como la entrega de equipo, como parte de las estrategias para fortalecer la prevención de la violencia y la construcción de paz en las comunidades.

En Fresnillo, se realizó una asamblea, acompañada de la entrega de mobiliario, con el objetivo de consolidar espacios adecuados para el desarrollo de actividades en beneficio de las mujeres.

Estas acciones forman parte de una política integral que busca fortalecer la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno, así como garantizar mejores condiciones de atención, prevención y acompañamiento para las mujeres en todo el estado.