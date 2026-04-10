Impulsan preservación de memoria histórica de Zacatecas

Zacatecas, Zac.- En el marco del Año del Progreso y del 40 Festival Cultural Zacatecas 2026, este viernes, se llevó a cabo el Foro Estatal Barrios de Indios, en el que el Cronista del Estado, Federico Príapo Chew Araiza, agradeció y reconoció el impulso que el Gobernador David Monreal Ávila brinda a este tipo de eventos, que buscan, fundamentalmente, la preservación de nuestra memoria histórica.

En el evento, realizado en las instalaciones de la Crónica del Estado, Chew Araiza destacó el trabajo que se lleva a cabo, desde la Secretaría General de Gobierno, que encabeza Rodrigo Reyes Mugüerza, por democratizar la cultura, al concretarse y consolidarse este tipo de propuestas.

Al inaugurar el foro, el diputado Oscar Rafael Novella Macías resaltó la importancia de pertenecer a una tierra con memoria; dijo que hablar de nuestros barrios no es un asunto del pasado, sino del presente.

Se refirió a la edición de la memoria del Primer Foro de Pueblos Indios como fruto de la suma de voluntades de autoridades con la sociedad civil organizada, pues, cuando se trata de cultura, Zacatecas sabe encontrarse y dialogar.

Esta obra, comentó, propone incluso el diseño de políticas públicas y abre la puerta al conocimiento y al reconocimiento, así como al compromiso para continuar la investigación y visibilización de quienes han sido parte de esta historia.

La presentación de las memorias del foro corrió a cargo de los investigadores e historiadores José Enciso Contreras y Veremundo Carrillo Trujillo.

Durante el transcurso del día, se trabajó en las mesas de Configuración territorial y fundación; Evangelización y organización eclesiástica y cofradías; así como Construcciones historiográficas y patrimonio, memoria e interpretación contemporánea.

El foro tiene la finalidad de fomentar, divulgar y reconocer los estudios e investigaciones acerca de los barrios de Indias, que legaron identidad cultural al estado.