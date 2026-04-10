Presenta Capilla Barroca de Zacatecas concierto “En América como en el Viejo Mundo”

Zacatecas, Zac.- Como parte del Festival Cultural de Zacatecas 2026, el ensamble de música antigua Capilla Barroca de Zacatecas llevó a cabo una presentación en el Templo de Guadalupito. El recinto, reconocido por su valor arquitectónico, se convirtió en el escenario ideal para la velada.

Bajo el programa titulado «En América como en el Viejo Mundo», el repertorio se estructuró en tres partes. En la primera, se interpretaron cantatas y arias barrocas de autores latinoamericanos de los siglos XVII y XVIII. Posteriormente, se presentaron piezas de la ópera La Dirindina, de Domenico Scarlatti. El concierto concluyó con arias de II marito giocatore e la moglie bacchettona, de G. Orlandini.

El ensamble está integrado por Sonia Medrano Ruiz, soprano y directora artística; Airam Lárraga, en el violín; Javier D. Santana, en el violoncello; y Luis Díaz Santana, en la guitarra barroca y dirección musical.

La propuesta presentó un barroco mestizo y dinámico, con una ejecución precisa y expresiva. Tradición, territorio y cultura convergieron en la velada, en una misma voz.

Trayectoria del grupo

Fundada en 1995 por los universitarios, Luis Díaz Santana y Sonia Medrano Ruiz, la agrupación tuvo sus orígenes como el Dúo Medrano de Santana. Su trabajo se centra en la investigación, adaptación y difusión del repertorio antiguo y tradicional, con énfasis en la música virreinal y del siglo XIX. Se distinguen por el uso de instrumentos originales y réplicas históricas.

Con presencia en diversos espacios culturales y festivales como el Barroco de Morelia, Querétaro y Guadalupe, además de múltiples montajes escénicos, la Capilla Barroca de Zacatecas ha consolidado una trayectoria que enaltece a la comunidad universitaria y subraya el papel de la Máxima Casa de Estudios en el Festival Cultural de Zacatecas.