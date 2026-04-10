Salif Keita, la Voz Dorada de África dio gran concierto en Zacatecas

Zacatecas, Zac.- El 40 Festival Cultural Zacatecas 2026 se acercó a su cierre, con una noche de alcance global, marcada por la presentación del legendario Salif Keita, quien llevó al público zacatecano y visitante por un viaje sonoro profundamente emotivo y lleno de identidad.

Considerado la “Voz Dorada de África”, el artista ofreció un concierto memorable, en el penúltimo día de actividades, con lo que consolidó el carácter internacional de esta edición del festival.

Con más de cinco décadas de trayectoria, Keita desplegó sobre el escenario la riqueza de su propuesta musical, en la que convergen las raíces del imperio mandinga con influencias del jazz, soul y la música contemporánea.

Temas emblemáticos como Yamore y Madan resonaron entre los asistentes, generando una conexión inmediata, que trascendió idiomas y fronteras, y que, además, reafirmó su lugar como uno de los grandes referentes del afro-pop, a nivel mundial.

La presentación de Salif Keita no sólo destacó por su calidad artística, sino también por su profunda carga cultural y humana, en un festival que ha apostado por la diversidad y el diálogo entre culturas, cuya participación representó un cierre anticipado de gran altura para esta jornada.

El cantante, quien se reunió con la prensa zacatecana unas horas antes de su concierto para hablar de su música, de este festival cultural y de los puentes que tiende la música, dejó una experiencia inolvidable y reafirmó aquí que el Festival Cultural Zacatecas es un espacio de encuentro con las expresiones más trascendentes de la música global.

El 40 Festival Cultural Zacatecas 2026 se acercó a su cierre con una jornada de gran riqueza artística, que reafirmó su vocación como uno de los encuentros culturales más importantes del país.

A lo largo del penúltimo día de actividades, distintos foros de la ciudad ofrecieron una programación diversa, que incluyó propuestas de música, teatro y expresiones escénicas, permitiendo al público vivir una experiencia cultural amplia y cercana.