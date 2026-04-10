Supervisa Pepe Saldívar operativo de limpieza integral de camellones y espacios públicos de Guadalupe

Zacatecas, Zac.- El operativo de limpieza integral de camellones y espacios públicos continúa en el municipio de Guadalupe, en esta ocasión llegando a la colonia Gavilanes, donde, Pepe Saldívar realizó una supervisión para constatar que los trabajos se realicen conforme las necesidades de las y los ciudadanos.

Las cuadrillas de Parques y Jardines, alumbrado públicos, barrido manual y recolección trabajaron un área de 2 mil 600 metros cuadrados correspondientes a la avenida Gavilanes, donde realizaron poda de árboles, levantamiento de escombro y barrido fino de camellones y banquetas.

“Hoy tocó Gavilanes, recuerden que diariamente estamos en alguna colonia con el equipo de servicios públicos, aquí vamos a estar el resto del día y estaremos informando en qué colonia se encuentran las cuadrillas atendiendo los espacios públicos… Lo más importante es escuchar a la ciudadanía”, indicó el edil.

Asimismo, en la zona se limpió y clausuró un tiradero de basura clandestino, por lo que se invitó a la ciudadanía a cuidar su entorno depositando la basura en su lugar y a darle un manejo adecuado a otro tipo de residuos con la orientación de Servicios Públicos del municipio.

Cabe señalar que entre otros espacios que se ha intervenido en esta misma semana destacan Lomas del Valle, Calzada García Salinas, El Carmen, Plaza Fray Antonio Márgil, Plazuela del Refugio, Avenida Colegio Militar, entre otras.

Finalmente, cabe señalar que este operativo seguirá realizándose de manera permanente para mantener una buena imagen urbana, además de salvaguardar la integridad de peatones y automovilistas.