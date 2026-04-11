Benefician a 300 familias guadalupenses con baño de ganado

Zacatecas, Zac.- La coordinación y la suma de esfuerzos entre el gobierno de David Monreal y Pepe Saldívar, con la participación de la Asociación Ganadera Local de Guadalupe, ayudaron a beneficiar a más de 300 familias que se dedican a la crianza de ganado mayor y menor.

En diversas comunidades de Guadalupe, se están llevando a cabo baños masivos de ganado, donde más de 3 mil vacas y 1 mil 500 borregas están siendo desparasitadas con garrapaticida.

“Agradezco al Presidente Pepe Saldívar, al Gobernador David Monreal y a la Asociación Ganadera de Guadalupe por apoyarnos con este baño de ganado, lo que nos ayuda económicamente a no gastar en desparasitar a nuestros animales”, indicó la señora María de Jesús Medina, ganadera de la comunidad del Mastranto.

Cabe señalar que otros ganaderos beneficiados con estos baños tanto fijos como móviles, han acudido de las comunidades de Bañuelos, San Jerónimo, Las Mangas, El Bajío del Carmen, Cieneguitas en dos ocasiones, Viboritas, Laguna Honda, Boca Negra, San Ramón, La Zacatecana, Martínez Domínguez, Santa Mónica y Zóquite. Asimismo, próximamente llevarán el baño de ganado móvil a otras comunidades como Noria de Méndcez, Tacoaleche y Santa Mónica.

Por su parte, Gustavo Montalvo, presidente de la Asociación Ganadera destacó que este tipo de servicio le costaría una cantidad importante de dinero a cada familia que se dedica a la crianza y comercialización de vacas y borregas, por lo que agradece el apoyo por parte de Pepe Saldívar y David Monreal.

Finalmente, el Secretario de Desarrollo Rural, Francisco Espino, aseguró que gracias al trabajo coordinado entre el Alcalde y el Gobernador, se sigue beneficiando a las y los productores ganaderos con el desazolve de bordos colectores de agua de lluvia para uso de abrevadero.