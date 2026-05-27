Capacita UAZ en sensibilización turística a Policías Municipales de Guadalupe

Zacatecas, Zac.- Elementos de la Dirección de Seguridad del Pueblo Mágico de Guadalupe, Zacatecas, participaron en el curso Sensibilización turística, impartido por Norma Raygoza Velasco, especialista en Administración de Empresas Turísticas, consultora general ante el CONOCER y docente investigadora de la Unidad Académica de Historia (UAH) de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ).

La capacitación, que tuvo como sede la UAZ, fue organizada por la Unidad Académica de Historia (UAH) y el Programa de Capacitación de la Coordinación de Vinculación, en colaboración con la Dirección de Turismo del municipio de Guadalupe y la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado de Zacatecas (SECTUR).

Con esta iniciativa se buscó fortalecer las competencias humanas, preventivas y de atención de la policía turística mediante el desarrollo de habilidades de comunicación, hospitalidad, orientación y seguridad. De esta manera, se promueve la conciencia de su papel como representantes de la comunidad anfitriona y actores fundamentales en la construcción de experiencias turísticas seguras, positivas y de calidad.

Para lograrlo, durante la capacitación se abordaron temas como Turismo, comunidad y hospitalidad; Calidad en la atención al turista; Seguridad turística y prevención; así como Identidad cultural y orgullo comunitario, todos ellos orientados a consolidar la atención integral al visitante.

El evento contó con la presencia de Alba Verónica Dena, directora de Turismo del Pueblo Mágico de Guadalupe; Antonio Jaramillo Juárez, director de Seguridad Pública de Guadalupe; y Leticia Zavala Contreras, del área de Capacitación. Por parte de la UAZ asistieron María Argelia López Luna, coordinadora de Vinculación, junto con Araceli Graciano Gaytán, responsable del Programa de Capacitación.