Canacozac y administración estatal generan acciones conjuntas en beneficio de sector comercial

Zacatecas, Zac.- En seguimiento a la política económica impulsada por el Gobernador David Monreal Ávila, la administración estatal, a través de la Secretaría de Economía, sostuvo un encuentro con integrantes de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Zacatecas (Canacozac), con el objetivo de generar acciones conjuntas en beneficio del sector comercial.

El Secretario de Economía, Jorge Miranda Castro, presentó a las y los agremiados los distintos programas y esquemas disponibles en la dependencia, enfocados en el desarrollo empresarial, la generación de empleo y el acompañamiento a las unidades económicas en la entidad.

El funcionario estatal destacó que el trabajo coordinado entre Gobierno y sector empresarial permite generar beneficios directos para las y los comerciantes zacatecanos, en línea con la visión del mandatario estatal de mantener cercanía con los sectores productivos.

“Siguiendo la visión del Gobernador David Monreal Ávila, en la Secretaría de Economía trabajamos de manera cercana con el sector comercial para que las y los empresarios cuenten con opciones reales que contribuyan a su crecimiento y estabilidad. La coordinación con organismos como Canacozac se traduce en beneficios concretos para sus agremiados”, expresó.

La Presidenta de Canacozac, Gloria Alicia Hernández Terrones, reconoció la disposición del Gobierno de Zacatecas para entablar este tipo de encuentros y acercar información relevante a las y los comerciantes.

“Agradecemos este acercamiento, ya que permite que nuestros agremiados conozcan de primera mano los programas disponibles. El trabajo coordinado con el Gobierno del Estado representa un beneficio para el sector comercio y abre nuevas oportunidades para quienes formamos parte de esta cámara”, señaló.

En el encuentro participaron empresarias y empresarios de diversos giros, quienes pudieron resolver dudas y conocer de manera puntual los apoyos que ofrece la Secretaría de Economía.

El Gobierno de Zacatecas refrenda su compromiso de mantener un trabajo cercano con los distintos sectores productivos, mediante acciones que contribuyan al desarrollo económico del estado.