Impulsa Veterinaria UAZ vanguardia ganadera en la producción de ovinos y caprinos

Zacatecas, Zac.- La Unidad Académica de Medicina Veterinaria y Zootecnia (UAMVyZ) de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), cuenta con un área especializada en ovinos y caprinos, que no solo cumple una función educativa indispensable para los estudiantes de la institución, sino que además impacta de manera directa en el sector productivo local mediante asesorías técnicas orientadas a una producción más eficiente.

El responsable del área, Gustavo Campos Ramírez, destacó que la función principal de este espacio es abastecer genética de alta calidad al sector, garantizando la excelencia y la seguridad sanitaria en cada ejemplar. Con este propósito, se realiza una identificación temprana de las crías desde su nacimiento, lo que permite seleccionar de manera rigurosa a los mejores prospectos que mantendrán el estándar del pie de cría institucional.

En cuanto al sector caprino, indicó que se trabaja con distintas razas, como la saanen (Saanen), una cabra completamente blanca que sobresale por su alta productividad en volumen, alcanzando picos de 4.5 a 5 litros de leche; el alpino francés (Alpina francesa), de mantos diversos y orejas erguidas, que produce entre 3.5 y 4 litros, con una mayor concentración de sólidos; y la cabra nubia (Anglo-nubia), reconocible por sus orejas largas y pendulantes, que aporta el balance idóneo de componentes exigido para la elaboración de quesos.

Respecto a la producción ovina, subrayó que se trabaja con la raza dorper, de línea netamente cárnica, con una impresionante capacidad de conversión alimenticia en cuestión de horas, y la raza rambouillet (Merina de Rambouillet), ejemplar de doble propósito, ya que se aprovechan tanto la carne como la lana.

Campos Ramírez explicó que el área caprina opera bajo un estricto protocolo de lotificación por estratos y un sistema de semidestete, lo que permite promediar una producción de 20 litros por grupo de 16 cabras. En este esquema, los cabritos permanecen con sus madres durante el día y por la noche son separados, lo que posibilita que la posta aproveche la leche nocturna para enviarla al taller de lácteos.

Además, destacó que el área cuenta con la certificación de hato libre de enfermedades transmisibles al ser humano, como la brucelosis, lo que garantiza la comercialización inocua de los subproductos de la leche y la carne.

Del mismo modo, señaló que una de las labores de mayor impacto social es la capacitación continua dirigida a los ganaderos del estado, la cual se materializa mediante cursos especializados y asesorías técnicas directas. Con estas actividades formativas se busca dotar a los productores locales de herramientas metodológicas actuales para optimizar los procesos de manejo, sanidad y reproducción en sus granjas.

Finalmente, acentuó la importancia de visibilizar el trabajo realizado en la posta, señalando que, a pesar de los retos en la comercialización y en los manejos diarios, cada experiencia representa un aprendizaje valioso para la formación de los estudiantes, quienes adquieren las herramientas y alternativas necesarias para su ejercicio profesional.