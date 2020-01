En peligro 74 niños con cáncer por desabasto de medicamentos: Susan Cabral

Zacatecas, Zac.- Susan Cabral Bugdud, presidenta de AMANC Zacatecas, informó que actualmente se atiende a 74 niños quienes ante el desabasto de medicamentos para sus quimioterapias, que existe en el país, lamentablemente pueden perder la vida.

Refirió que el problema de desabasto que tuvieron fue del medicamento metrotexate después doxorrubicina y citarabina, lo cual fue en aumento “hoy ya tenemos alrededor de 7 medicamentos en desabasto, pero son medicamentos importantísimos, que no pueden suspenderse, entonces, a mitad del año pasado tuvimos la deficiencia y hoy ya estamos en nada”.

El viernes pasado, apuntó, tuvo contacto con un proveedor quien a su vez le informó que el medicamento llega hasta el próximo mes.

Derivado de lo anterior, comentó que los medicamentos que logran conseguir, provienen de otros países con costos que van desde el doble, triple o mucho más de su valor.

“En cuanto llegan los proveedores nos buscan, claro porque lo están vendiendo a un precio muy alto, y obviamente, yo les preguntaría a ustedes, si no lo comprarían al costo que fuera con tal de que nuestros familiares no se mueran”.

Sin embargo, esta situación lamentablemente impacta porque un menor con tratamiento “no ocupa uno, hay quien necesita 20 dosis en una sola aplicación, esperemos que este conflicto que se debe a las farmacéuticas con gobierno federal, ya se solucione, que se sienten, porque los más afectados son los más vulnerables, en este caso, los niños”.

Señaló que este problema en 18 años que tiene trabajando en Amanc Zacatecas nunca habían tenido desabasto solamente de metrotexate por breve tiempo, sin embargo, nuevamente sale al mercado, “jamás un solo medicamento habíamos tenido de faltante, siempre lo conseguíamos en Guadalajara, Monterrey, México, León hasta en Yucatán, porque obviamente estamos buscando donde esté la medicina, para dar certeza de que los niños tengan el tratamiento” refirió.

La fundadora de Amanc Zacatecas, en entrevista dijo que el año pasado trabajaron muy bien en el Hospital General, pues “estuvo dando lo que antes no daba, como los catéteres que nosotros los proporcionábamos. Hoy esperamos que va a trabajar mejor el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) dicen que ya va a haber todo”.

Consideró finalmente que si el recurso público se aplica bien, va a alcanzar para todo, pero lo primero que se debeatender el desabasto de medicamentos con las compañías farmacéuticas para solucionar este problema.