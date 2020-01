Habitantes de la colonia La Escondida 2 de la capital, dispuestos a hacer arrestos civiles

Zacatecas, Zac.- En la colonia La Escondida 2 de la capital, determinados a colaborar con la autoridad municipal, habitantes realizarán arrestos civiles a quien atente contra su patrimonio y vecinos de esta zona.

Jorge Eduardo Muñoz Franco, director de la Policía de Proximidad Social del Municipio de Zacatecas, luego que manifestar que los colonos de La Escondida 2, ubicada a espaldas del Instituto Tecnológico de Zacatecas (ITZ) son de los más unidos que ha visto; refirió que en esta colonia durante los últimos tres meses, hubo algunos robos en diferentes domicilios “hay evidencias fílmicas del perfil de estos individuos, sobresale uno de ellos”.

El cual al parecer el pasado domingo fue sorprendido al interior de una vivienda por su propietario, frustrando las intenciones del sujeto, luego de haber logrado someterlo y posteriormente dar parte a la policía municipal.

Muñoz Franco tras lo sucedido, comentó que el propietario de la casa declaró a los elementos policiacos que, “mi primera reacción fue proteger a mi familia, y salvaguardar mi integridad física, me lie a golpes con el individuo, quien estaba en un plan retador, amenazante y bueno, lo sometí, no tenía esposas, pero si un mecate, lo amarré y llamé a la policía para que vinieran por él”.

Agregó que los vecinos, la mayoría que estaba a esa hora, se presentó en apoyo solidario con el vecino.

Derivado de este hecho, comentó el director de la policía de proximidad del municipio de Zacatecas, “ayer (domingo) me citan los colonos por la tarde noche y me dijeron: queremos decirle que estamos todos decididos a trabajar con la autoridad, los arrestos civiles los tendremos que efectuar, aunque reconocemos que las patrullas están desde que lo pactamos de dos días para acá, en su recorrido permanente. Fue por lo que les dijimos aquí esta, llévenselo”.

De igual manera, los habitantes la citada colonia, apuntó Muñoz Franco, le solicitaron la cancelación del permiso de un centro nocturno que únicamente opera cuando hay clases en el ITZ.

Sobre el detenido, confirmó que los efectivos de la corporación de seguridad pública, al momento de realizar el arresto, “estaba agresivo, lo llevaron para que recibiera atención médica en el Hospital General, al parecer insultó a los doctores, no lo podían atender, estaba en un plan realmente muy negativo”.

Tras la detención, familiares del detenido se presentaron en la corporación policiaca y confirmaron que tiene un carácter fuerte y que incluso tiene problemas en el seno familiar.

Por otra parte, el director de la policía de proximidad de Zacatecas, informó que como parte del programa Vecino Vigilante se conformó el quincuagésimo grupo de WhatsApp, en la Avenida Las cumbres de Colinas del Padre, “ahí todos los comerciantes y algunos vecinos se coordinaron y nos invitaron a una reunión, en donde se tomaron acuerdos para la instalación de cámaras de video vigilancia y que el recorrido de las patrullas sea con un espacio de tiempo menor, para estar atentos y en puntos de observación, porque refieren que llegan vehículos sin placas, los amenazan, por lo que quieren seguridad, orden y ellos también están en la mejor disposición de vigilar y protegerse mutuamente”.

Informó finalmente que el pasado fin de semana atendieron un total de 203 reportes emergentes, de los cuales 24 personas fueron detenidas y de éstas, 11 por injuriar u ofender personas, 6 más por ingerir bebidas embriagantes en la vía pública, 3 por drogarse y 4 por realizar pintas de grafiti.