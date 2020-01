Se contradice Benjamín Medrano sobre concierto de Ricky Martin: Omar Carrera

Zacatecas, Zac.- El diputado de Morena, Omar Carrera Pérez, opinó que el coordinador general de la Feria Nacional de Zacatecas (Fenaza) 2019, Benjamín Medrano Quezada, “se contradice de nueva cuenta con las declaraciones de algunos meses atrás, donde se aseguraba que se iba a traer al cantante Ricky Martin y que se iba a reprogramar, hoy nuevamente nos damos cuenta que fue falso todo lo que declararon”.

Aunado a lo anterior, el diputado local expresó que “están en vilo esos 20 o 30 millones de pesos que cobraron varios artistas de talla internacional y los perjudicados van a ser los zacatecanos”.

Y es que no obstante de haber transcurrido más de tres meses de que el Patronato de la Fenaza 2019 interpusiera una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) por la suspensión de la presentación del cantante Ricky Martin, el pasado martes Medrano Quezada afirmó que espera les regresen los 7.5 mdp pagados por la contratación.

Así mismo, sobre los avances de la denuncia interpuesta contra José Tajonar Andere, representante de la empresa Kasst Agency, encargada de la contratación de los artistas para la Fenaza del año pasado, expresó, “a mí lo que menos me interesa es que Ricky Martin pudiera regresar a Zacatecas porque el daño ya nos lo hizo, moralmente nos dolió mucho a los zacatecanos”.

Tajonar Andere fue acusado de fraude, pues al empresario por la presentación del artista puertorriqueño en el Multiforo cobró 7.5 millones de pesos, sin embargo el cantante boricua no se presentó en la fecha programada, por este motivo, el Patronato de la Fenaza 2019 interpuso dicha ante la (FGJE), el pasado 23 de septiembre.

Mientras que el 25 de septiembre pasado, en conferencia de prensa Medrano Quezada, afirmó que tuvo contacto con la empresa de Ricky Martin para llegar a un acuerdo y poder reprogramar la presentación del cantante boricua en Zacatecas.

Sin embargo, el pasado martes, también declaró, “prefiero que lleguemos a un buen acuerdo, haya sido la causa que haya sido, el daño ya está hecho, y no me lo van a recuperar, aunque viniera Ricky Martin en febrero o marzo, creo que al contrario tendríamos que hacer una erogación casi de 4 millones de pesos adicionales, porque habría que pagar los traslados, el equipo de audio y no hay una fecha que convenga a Zacatecas”.

El legislador de Morena, por esto, lamentó mucho que no se hable de frente a la sociedad y que no se aclare y se informe qué es exactamente lo que está pasando en este juicio penal que se está siguiendo en contra de José Tajonar Andere

“Las declaraciones son muy graves, las que se han vertido ante un juez y no se dé cuenta la sociedad, creo yo que no podemos caer en la inocencia, al fin y al cabo es recurso público de los zacatecanos que se ejerció y sobre todo, fue estafado el estado a través de una Asociación Civil sin fines de lucro, que al final yo creo que el lucró”.

El diputado Carrera Pérez, de igual manera señaló que en la LXIII Legislatura del estado, se aprobó un exhorto, el cual, “ se lo pasaron por el arco del triunfo, el coordinador de la Fenaza 2019, no acató la decisión de este pleno, de este poder legislativo de informar y de entregar las pruebas de estas declaraciones de estas denuncias, no ha llegado no lo hay, vamos a esperar qué dice la Auditoría Superior del Estado (ASE), Secretaria de la Función Pública, (SFP), y por supuesto, en este caso qué dice la FGJE, que es donde se interpusieron las denuncias correspondientes, por este engaño los zacatecanos”.

Los resultados las dependencia estatales, refirió que espera sean antes de que inicien las festividades de la Fenaza 2020, para que pueda quedar claramente asentado qué es lo que va a pasar con este recurso público de los zacatecanos.

“Estamos hablando de 50 a 70 millones de pesos de la edición 2019, y si las juntamos con las ediciones de este gobierno estamos hablando de más de 150 millones de pesos que realmente han servido para nada y no hay ganancias para nadie” considero el diputado de Morena.

Respecto a que Benjamín Medrano Quezada pudiera ocupar nuevamente el puesto de coordinador de la fenaza dijo finalmente, “creo que es una decisión que va a tomar el gobernador, en mi opinión personal y particular creo que no es lo correcto hasta en tanto no se aclare esta situación, ahora que sí se aclara y sale bien librado; adelante, todos tenemos derecho a la presunción de inocencia, pero en este caso creo que las cosas no van a salir bien” concluyó Carrera Pérez.