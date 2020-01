Más investigación en computación, un reto pendiente en México

Zacatecas, Zac.-En México hace falta tener centros de investigación dedicados exclusivamente a computación, un país como el nuestro lo necesita. Por ahora, lo más cercano es el Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas, de la Universidad Nacional Autónoma de México; y el Centro de Investigaciones en Computación, en el Instituto Politécnico Nacional; “pero no tenemos un Instituto Nacional en Investigación en Computación, un gran faltante en nuestro país en un momento en el que particularmente, la inteligencia artificial está en boga en el mundo”, dijo el investigador Carlos Coello Coello, adscrito al Departamento de Computación del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados.

El también secretario del Consejo Directivo de la Academia Mexicana de Ciencias (AMC), quien recientemente fue reconocido con el Premio Luis Elizondo 2019, en la categoría Científica y Tecnológica, dijo que esta área del conocimiento enfrenta varios retos: “Somos una disciplina que no acaba de encontrar su lugar dentro del organigrama científico, es difícil clasificarla, porque regularmente nos ubican en el área de tecnología, porque se piensa que todo lo que se hace en el área de computación es tecnología y no es así, y en mi caso, yo hago algoritmos, que se clasifica más del lado de ciencias exactas”.

Y esto resulta preocupante, señaló, porque “esa ambigüedad” que tienen las ciencias de la computación, hace muy difícil el poder mostrar el trabajo de buena calidad que se hace en México, porque es difícil competir en un premio, por ejemplo, lo cual da visibilidad a las investigaciones.

“Y por eso participé en el Premio Luis Elizondo, porque tenía curiosidad en qué medida alguien que hace investigación básica en ciencias de la computación como yo, y que he hecho algoritmos que han utilizado otras personas, pero no he sido yo el que los ha instrumentado directamente, podía ser considerado como un científico que hace contribuciones a la sociedad y afortunadamente los convencí”.

Explicó que muchas veces ese beneficio social es más claro para investigadores que trabajan en áreas como la biología o la química, cuando presentan antivenenos, vacunas, etcétera, “en mi área eso es mucho más difícil, y era parte de lo que yo quería mostrar y sentar un precedente, porque la comunidad de computación en México ha estado relegada por muchos años”.

Para Coello Coello es importante tratar de ir cambiando la percepción de las ciencias de la computación y espera que los reconocimientos que ha obtenido tengan un efecto multiplicador y en algunos años haya mayor visibilidad del trabajo de otros científicos de la misma área. Por lo pronto, es el primer computólogo en ganar el Premio Luis Elizondo 2019; el primero de su área en ganar el Premio de Investigación de la AMC 2007 y el Premio Nacional de Ciencias 2012, ambos en la categoría de ciencias exactas.

“Estos premios son importantes porque muestran que se puede hacer investigación en México, pese a las limitantes que existen, en un área que se asume como vedada para un país como el nuestro; se piensa qué puede aportar México frente a países como Estados Unidos, China, Japón o los países europeos”, señaló.

Y aunque reconoció que existen varios retos por resolver y que la computación es una disciplina en la que resulta difícil competir, sobre todo en tecnologías, que requieren una inversión muy cuantiosa de dinero, por ejemplo, para desarrollar microprocesadores; existen otras áreas más teóricas de ciencias de la computación, como el diseño de algoritmos, las metaheurísticas, la optimización, que están en la frontera entre las matemáticas aplicadas, ciencias de la computación e investigación de operaciones, donde no se requiere una gran cantidad de recursos, “aunque sí requerimos por supuesto alguna infraestructura, nada anormal, no supercomputadoras, pero sí ayuda tener acceso a clústeres”, añadió.

El doctor Coello mandó un mensaje a los jóvenes, “quienes deben tratar de encontrar motivación en ellos mismos, cursar un posgrado e interesarse en volverse científicos para trabajar en México, porque este país nos necesita. Es necesario trazarse metas para realizar una carrera académica; sin metas y sin objetivos realistas no podremos conseguir logros y contribuciones relevantes, y yo estoy convencido que podemos competir a nivel internacional como científicos y como país”.

Carlos Coello es un investigador chiapaneco. Gracias a su tesis doctoral sobre la optimización evolutiva multiobjetivo, que fue una de las primeras en el área, hoy en día es considerado pionero en el campo, y un investigador líder en el área de las ciencias computacionales a nivel mundial.

Sobre el premio

El Premio fue instituido en 1967 y entregado por primera vez en 1969 para reconocer a quienes destacan en la actividad científica y tecnológica, y a quienes realizan labor filantrópica en la comunidad mexicana, con perfiles semejantes al del filántropo nuevoleonés Luis Elizondo.

El reconocimiento se otorga anualmente a personas físicas o morales, de nacionalidad mexicana, y se asigna con base en sus méritos científicos o humanitarios, independientemente de su posición ideológica y de sus creencias religiosas.

En la edición 2019 los galardonados fueron: el científico Coello Coello, en la categoría Científico y Tecnológico al Sentido Humano, por sus contribuciones en el área de las ciencias computacionales. Se ha especializado en investigaciones basadas en la optimización no lineal, especialmente la optimización multiobjetivo, para resolver diversos problemas complejos en varios campos de la ciencia e ingeniería. Ha trabajado con sistemas inmunes artificiales para conocer su comportamiento y establecer un método para generar anticuerpos.

También se reconoció a la Fundación ProEmpleo, D.F., en la Categoría Humanitario, y al Consejo Estudiantil de Filantropía (CEF) del Tec de Monterrey, Campus Querétaro, en la Categoría Humanitario para Agrupaciones Estudiantiles.