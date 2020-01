Sí a Operativo Mochila, sin violentar derechos de Niñas, niños y adolescentes: Sección 58 del SNTE

Zacatecas, Zac.- “La descomposición social en Zacatecas es extremadamente grave. No podemos eludir la responsabilidad a los padres de familia exclusivamente” declaró Oscar Castruita Hernández, secretario general de la sección 58 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), y a nombre de los agremiados a esta organización sindical, se pronunció a favor del operativo mochila en los planteles escolares de la entidad zacatecana, con el consenso de padres de familia, magisterio y autoridades educativas, que permita seguir confiando en que las escuelas son el lugar más seguro después del hogar.

Ante los hechos fatales en el Colegio Miguel de Cervantes en Torreón, Coahuila, el pasado viernes cuando un estudiante de 11 años de edad que cursaba el sexto grado de primaria introdujo 2 armas al plantel educativo y mató a una maestra, para luego suicidarse, el líder sindical, consideró pertinente promover un acuerdo de carácter institucional, con reglas claras de cómo realizar ese tipo de procedimiento a los estudiantes y personal que labore en cada uno de los centros escolares de Zacatecas.

En entrevista, luego de externar su reconocimiento a la Secretaría de Educación en el estado (Seduzac) a cargo de Gema Mercado Sánchez, por promover la convivencia sana en los centros escolares señaló que “es suficiente, primero porque los recursos no alcanzan, segundo porque los programas de convivencia escolar no tienen una implementación metodológica y sistemática que valore los resultados que se promueven en cada centro educativo de todo el estado y lo otro, el tema de seguridad, el tema de movilidad social de las familias, nos ha generado vulnerabilidad, pues advirtió que derivado de esta situación, tanto maestros, maestras, alumnos y sociedad en general están en riesgo.

Refirió que como Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, “por supuesto que privilegiamos el derecho de la niñez a la educación de calidad, queremos, reconocemos y valoramos una convivencia armónica, pacífica donde puedan desarrollar sus habilidades emocionales afectivas, mediante la promoción de estilos de vida saludables”.

Lamentablemente, destacó que esto no puede ser, si primeramente no se reconoce como instituciones “que la descomposición social en Zacatecas es extremadamente grave. No podemos eludir la responsabilidad a los padres de familia, exclusivamente porque si reconocemos y valoramos e implementamos un estudio de las familias que tienen un estado saludable, un estado armónico, un estado de convivencia pacífica, equilibrardo con mamá, papá, hijos, casa propia; no otro tipo de problemas, también tendremos que hay un sin fin de familias con una descomposición Impresionante, niños sin papá, sin mamá, con problemas de tipo social que promueven que el niño llegue con una condición desfavorable al centro escolar”.

A nombre del SNTE sección 58, externó un pronunciamiento categórico a favor de un convenio de carácter institucional que permita, sin violentar el derecho de la niñas, niños y adolescentes a la revisión ex profeso, a un acuerdo institucional entre maestros, maestras y padres de familia.

“Los padres de familia cuentan mucho, por supuesto, y más aquellos que están permanentemente en la revisión de lo que ocurre todos los días en las escuelas. Pero cuántos padres de familia de un centro educativo, pongan el nombre que quieran, están al pendiente de los hijos, de lo que ocurre todos los días en la escuela de sus niños? Son contados, porque todo mundo tiene que trabajar, tienen que cumplir con sus obligaciones de llevar el sustento a la casa, los que tienen una familia estable, los que tienen un hogar estable, pero hay quienes no”.

Finalmente refirió que aún cuando la propia Secretaria de Educación en Zacatecas, la doctora Gema Mercado ha expresado desde la semana pasada no promover una acción de esta naturaleza, a nombre del SNTE sección 58 promovemos y nos pronunciamos enérgicamente por la seguridad de todos y llevemos a cabo un acuerdo de carácter institucional que nos permita seguir confiando que las escuelas son el lugar más seguro después de la casa”.