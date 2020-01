Solicita Miranda Castro a titular de SENER regrese CFE 540 mdp a municipios

Zacatecas, Zac.- Jorge Miranda Castro, titular de la Secretaría de Finanzas (Sefin) declaró que solicitó a la Secretaria de Energía del gobierno federal, Rocío Nahle García, su intervención ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para lograr la devolución a los municipios de la entidad, del importe de derecho de alumbrado público (DAP) no acreditados en los últimos ocho años y que ascienden a poco más de 540 millones de pesos.

El 19 de noviembre pasado, los alcaldes de Zacatecas, a nombre de la Asamblea Financiera del Estado, lo autorizaron como titular de la Secretaría de Finanzas del estado para que los representara ante la Comisión Federal de Electricidad, por lo cual, Miranda Castro, en esta fecha, llamó a la CFE a establecer una mesa de negociación, para corregir de manera inmediata los errores contenidos en su base de datos de facturación, conocida como SICOM, a fin de evitar que se continuaran realizando más cobros indebidos, sin embargo, el problema no ha sido resuelto.

Por tal motivo, este día, el funcionario estatal exhortó a los “servidores públicos de la CFE, particularmente al superintendente regional que tiene sede en Guanajuato, a los superintendentes en Zacatecas para que nos resuelvan la brevedad. De no ser así, convocamos a una conferencia de prensa en medios nacionales en la Ciudad de México con los diputados federales y senadores para reclamar lo que legítimamente le corresponde a los municipios zacatecanos” advirtió.

Reconoció de igual manera que el problema no es la CFE, sino con “los servidores públicos que vienen del pasado, que se están tomando atribuciones y facultades que no les corresponden. Es muy sencillo determinar que están prácticamente abusando de los municipios zacatecanos en virtud de que la población permanece estática”, señaló.

Miranda Castro, expuso también que el consumo de energía eléctrica es prácticamente explosivo, pues ha crecido de manera alarmante en los últimos años; la proporción que significaba el Derecho a Alumbrado Público (DAP) del consumo de energía eléctrica en el pasado reciente era del 65 por ciento, pero actualmente “apenas llega al 30 por ciento cuando el DAP debe de guardar simetría con el consumo de energía eléctrica en virtud de que es un porcentaje del consumo. De tal suerte, subrayó, “ese porcentaje que observamos hace algunos años tendría que ser el mismo que se debiera estar observando.

La Secretaria de Energía, Rocío Nahle García, por su parte manifestó que, ”los municipios cada uno tiene diferentes adeudos, Zacatecas es de los estados que menos porcentaje de adeudo tiene ante la CFE, sin embargo, los que tengan la dirección general de la CFE van a estar revisando a cada uno para ayudarlos, tenemos que ayudar tanto a la Comisión Federal de Electricidad como a los propio municipios. Hay programas para eso” concluyó la funcionaria federal.