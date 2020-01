Motivar a los zacatecanos e incentivar el comercio local, objetivo de la Canacozac

Zacatecas, Zac.- Alfredo Ávila Mercado, secretario del Consejo Directivo de la Cámara de Comercio de Zacatecas (Canacozac) destacó que la importancia de realizar actividades como “Ilumina tu Navidad”, que año con año se llevan a cabo, es para motivar a la sociedad zacatecana a comprar en Zacatecas.

“Para que vea que lo que hay en otros estados lo consiguen aquí y a menor precio porque para irse a comprar un artículo que a lo mejor es 10 o 5 por ciento menos en otro lado, te los gastas en gasolina, entonces para esto hacemos este tipo de movimientos, para motivar a la gente, al comercio zacatecano moderno, es un comercio local y hay de todo” destacó Ávila Mercado.

Respecto a la situación con los comerciantes informales comentó que la invitación es permanente para que se adhieran a la Conacozac, aunque dijo “también hay que entender que podemos convivir perfectamente bien, lo único que le pedimos a las autoridades es que no permitan el comercio ilegal informal”.

Reconoció que las autoridades están comprometidas con los comerciantes formales, “la verdad es que en algunos momentos, algunas organizaciones lo rebasan y no tienen el personal suficiente, pero la voluntad del presidente siempre ha querido apoyarnos”.

El secretario del Consejo Directivo de la (Canacozac) informó también que para incentivar a sus agremiados e incrementar sus ventas, se imparten diferentes cursos en el año.

Destacó que actualmente es muy importante aprender a vender por teléfono así como a través de las diferentes redes sociales que se tienen pues “sirven y funcionan”.

Sobre el mal servicio que algunos turistas manifiestan que han tenido, dijo que se debe a la “condición humana, hay veces que tenemos un empleado que trae cólicos y trae una cara del caramba y no lo podemos evitar, pero no es una constante, afortunadamente no es la permanente” indicó Ávila Mercado.

En este sentido, mencionó finalmente el caso particular de la ganadora en el sorteo de la campaña anual “Ilumina tu Navidad”, “es una señora que es de origen cubano se casó con un mexicano y anda feliz. lo que quiere decir que la gente en México y en Zacatecas es noble, la gente es muy comunicativa y sabe atender muy bien”.