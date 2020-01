Se investiga a 100 servidores públicos por conflicto de interés, peculado y desvío de recursos: Paula Rey

Zacatecas, Zac.- Derivado de la falta de recursos económicos y personal capacitado en los órganos internos de control de la entidad, Paula Rey Ortiz Medina, titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), dijo que este año continuarán con diversos cursos de capacitación para fortalecer el tema de responsabilidades administrativas de los servidores públicos.

Informó que el próximo mes de febrero, realizarán una sesión de informes de los órganos internos de control de lo realizado durante el periodo 2018 a 2019, el cual permitirá evaluar cuáles son las dependencias con mayores incidencias en faltas graves, así como las más ordenadas o cuáles son los focos rojos.

Esta evaluación, “no solamente será para conocer cómo andan las dependencias, también nos permitirá evaluar el trabajo de los órganos internos de control, que luego son muy cuestionados porque se conflictúan con las dependencias, y habrá que ver cuál es la situación, si el problema está en la dependencia o en los titulares de los órganos internos de control”, agregó Ortiz Medina.

Adelantó que ya se tiene un avance de 100 casos entre investigaciones y evaluaciones de control interno, por conflictos de interés, cohecho, peculado y desvíos de recursos entre otros.

La funcionaria estatal, reconoció que por falta de recursos para operar los órganos internos de control, “las estructuras todavía no han podido consolidarse por la escasez de recursos económicos y también porque estamos ante un nuevo sistema de responsabilidades, que ameritan también una formación diferente.

Este año continuaremos con diversos cursos de capacitación para fortalecer el tema de responsabilidades”.

Expresó también que la normatividad establecida para la operatividad de los órganos internos de control, tiene muchas lagunas legales, las cuales a nivel nacional ya se analizan.

Refirió que la Secretaría de la Función Pública federal, este año hará una propuesta de reforma a Ley General de Responsabilidades que sin duda, incidirá en los estados del país.

“Entiendo que para esta propuesta, pedirán a todas las entidades federativas, una retroalimentación a todos los contralores, respecto de las cuestiones que advertimos nos pueden limitar en el trabajo.

Simplemente porque la Ley de Responsabilidades no confiere muchas tareas, la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción también nos asignan nuevas tareas de mucha responsabilidad a todos los implicados, pero acuérdense que no se estableció de dónde iban a provenir los recursos para poder cumplir con ello”, apuntó Ortiz Medina.

Además comentó que en el caso de los municipios “no está muy claro, todavía por ejemplo al tema de los contralores municipales, nosotros les enviamos también asuntos y ellos no tienen los elementos para atenderlos, en si todavía no son órganos internos de control, siguen como contralorías municipales”.

La Secretaria de la Función Pública, por ello, dijo finalmente, “todavía no está claro cómo participan ellos en el sistema o cómo les ayudamos nosotros, porque ahorita por ejemplo para la función pública estatal, no existe atribución de intervenir en los ayuntamientos. Entonces son muchas cosas que estamos ahorita enfrentando, creo que es un año de muchos retos en todos los aspectos pero seguiremos avanzando”.