Cuando los padres lo necesiten, hijos obligados a darles alimentos: TSJEZ

Zacatecas, Zac.- Armando Ávalos Arellano, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas (TSJEZ), informó que del total de asuntos que ingresan a los juzgados del TSJEZ aproximadamente el 37% son del orden familiar, es decir, 4 de cada 10, puntualizó.

El mayor número, comentó, está relacionado con el pago de alimentos a menores, por lo tanto, “es mucho más elevado, por ejemplo, que los asuntos penales o los asuntos mercantiles. Es una llamada de atención en relación a lo que está ocurriendo dentro de las familias, no solamente en Zacatecas es la realidad de todo el país”, subrayó Avalos Arrellano.

Agregó que por este motivo son muchos los asuntos que resuelven, ya sea el juicio que se promueve por el pago de alimentos definitivos o que haya un juicio de divorcio, donde hay que resolver de manera principal el divorcio, pero también hay que resolver lo que tiene que ver con el pago de los alimentos de los hijos.

Externó que este comportamiento se replica en todo el estado, pero debido al número de juzgados y al número de población en Zacatecas y Fresnillo, es dónde se tiene el mayor número de casos.

Respecto a que el no pago de pensión alimenticia sea considerado como maltrato infantil, el presidente del TSJEZ opinó que “creo que todas las medidas que se tomen en relación a asegurar el pago de los alimentos a los niños, son benéficas porque creo que debe de ser el interés primordial de todos, el que no haya un niño que no reciba lo necesario para su subsistencia.

Por otra parte, en cuanto al número de demandas de alimentos de padres a hijos, dijo que en juzgados familiares tanto de Zacatecas y en los tres de Fresnillo en total atienden 5 casos de adultos mayores y que las resoluciones judiciales han sido acatadas por los parientes consanguíneos en línea recta descendente.

“Quienes están demandando son adultos mayores que están reclamando el pago de alimentos, pues es también la obligación de los hijos proporcionar alimentos a los padres cuando los padres lo requieran”, destacó finalmente el Magistrado.