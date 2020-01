La Rendija… Mensaje entre líneas…

La Rendija…

Por: Bernardo Camarillo / MIRADOR

…

Mensaje entre líneas…

Diversos actores políticos del estado, léase priístas, dicen que ya no saben qué rumbo seguir después del tercer año de administración del Gobernador Alejandro Tello, ya que dicen que sus “mensajes entre líneas” los lleva hacia un lado y al día siguiente se los cambia.

Lo que mas bien se deja entrever es que algunos de ellos actúan por su propio criterio e intereses y quieren irse por la libre sin considerar al mandatario estatal, que debe jalarles las riendas y demostrar por qué él es el que ejerce el liderazgo político, especialmente al interior de su gabinete, donde seguramente comenzará a hacer ya diversos cambios para ir preparando el engranaje político que deberá enfrentar las elecciones en el 2021.

…

Zacatecas, presente en Fort Worth, Texas

Con la asistencia del Gobernador Alejandro Tello, la doctora Cristina Rodríguez de Tello, el equipo de la Secretaría del Zacatecano Migrante con José Juan Estrada a la cabeza, la Banda Sinfónica del Estado y algunos alcaldes, Zacatecas estuvo presente la tradicional cabalgata del Stock Show que se llevó a cabo en las calles de Fort Worth, Texas llevando alegría a la comunidad migrante que reside en aquella región del otro lado de la frontera.

La presencia del mandatario estatal es vital importancia, ya que una vez más muestra que Zacatecas está donde están los zacatecanos y como la mitad de la población de nuestra entidad está en los Estados Unidos, es necesario continúe generando las políticas públicas que sean necesarias para apoyar y potenciar su desarrollo. Enhorabuena.

…

Excelente organización de Miguel Huerta

Una vez más Miguel Huerta, presidente de la Federación de Clubes Zacatecanos de Fort Worth, hizo gala de su buena organización y con mucho éxito organizó el 17 Aniversario de dicha Federación, en donde se contó con la asistencia de un gran número de coterráneos, así como el Gobernador Alejadro Tello, su esposa la doctora Cristina Rodríguez de Tello, José Juan Estrada, titular de la Secretaría del Zacatecano Migrante, el Cónsul de México en Dallas, Francisco de la Torre Galindo, así como presidentes e integrantes de diversos Clubes de Zacatecanos en Texas.

…

No politizar políticas públicas para la comunidad migrante

Durante su estancia en Fort Worth, Texas, Alejandro Tello exhortó a las diversas autoridades públicas a no politizar los programas a favor de la comunidad migrante, tales como Corazón de Plata, 2×1, incluso las Ferias Diferentes, que han sido ejercicios públicos que han llevado grandes beneficios a nuestros paisanos y que incluso, han sido punta de lanza y tomados como ejemplo por otros estados.

Por el contrario, estos esfuerzos deben ser respaldados por las autoridades para que un mayor número de zacatecanos y por qué no, de mexicanos, sigan beneficiándose de estos programas. No deben ser utilizados como raja política.

…

Continuán adeudos de municipios con IMSS

Diversos ayuntamientos del Estado continúan sin finiquitar sus adeudos con el Instituto Mexicano del Seguro Social IMSS, la mayoría de ellos, vienen arrastrándolos desde administraciones pasadas, y aunque van al corriente desde el inicio de sus gestiones, esos millones de pesos que aún deben les impiden que saneen plenamente sus finanzas, baste mencionar a Guadalupe, que a fin de año adeudaba alrededor de 150 millones de pesos, Fresnillo con 100 millones de pesos o Jerez, co 27 millones de pesos. En total, la deuda de los municipios zacatecanos sobrepasa los 900 millones de pesos y va en aumento.

…

Sigue el mal servicio en restaurantes y bares de Zacatecas

Desafortunamente sigue repitiéndose y haciéndose ya una costumbre el mal servicio en restaurantes y bares del centro de Zacatecas y la zona Conurbada, ya que son múltiples las quejas de turistas y de los propios zacatecanos que llegan a algún establecimiento del giro y se llevan experiencias no gratas.

Desde malas caras de meseros hasta tardanza de más de media hora en ser atendidos, tan solo preguntar a quienes asisten a algunos de los cafés que están en la plazuela Miguel Auza o los antros-bares del centro histórico. Ah pero eso si, a la hora de la propina, quieren siempre que sus clientes sí sean muy generosos y de no serlo, hasta maltrato se llevan. Así no se puede…

...

El cerrojo…

Avanza Mineros a la final de la LNBP en cardíaco triunfo sobre Leñadores 77-76. Ahora van contra la Fuerza Regia.