Se reunirán alcaldes zacatecanos con director general del IMSS para negociar adeudos

Zacatecas, Zac.-El presidente municipal, Julio César Chávez Padilla, anunció que este martes encabezara con otros alcaldes del estado, una reunión con Zoé Robledo Aburto Director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en la Ciudad de México, para plantearle las opciones que tienen para hacer frente a los adeudos heredados también en sus respectivos ayuntamientos con el Instituto.

Chávez Padilla afirmó que la deuda del Ayuntamiento de Guadalupe con el IMSS “cómo lo dijo el ex delegado Manuel Cavazos, él fue muy claro, nosotros se lo agradecemos, es una deuda que no tiene que ver con esta administración, es una deuda que se generó de mayo 2017 a septiembre 2018 por la pasada administración y que hoy ya rebasa los 94 millones de pesos. No es de otras administraciones es de una sola que es la pasada ahí están las fechas que el mismo delegado dio a conocer” puntualizó.

Comentó que a su regreso, por la tarde –noche dará conocer los acuerdos logrados con el Director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) e informará sobre los avances obtenidos.

Recordó que al inicio de su administración , al igual que a principios de este año, derivado de este adeudo con el IMSS, se tenía la intención de suspender el servicio a los trabajadores. Sin embargo, por la puntualidad con la que ha realizado los pagos bimestrales al IMSS se acordó que hasta en tanto no dejaran de efectuar los pagos puntualmente durante su administración, el servicio de guarderías, de atención médica, de medicamentos, cirugías, todo lo que corresponde a los trabajadores estuviera en un sentido positivo seguirá el servicio.

“Qué es lo que nos preocupa, que durante un año y medio casi dos años 2017-2018 de la administración pasada, se dejó de pagar, esto afecta las posibles pensiones y jubilaciones a los trabajadores, qué es un tema más grave que se tiene que ver, se tiene que analizar y que hay un responsable directo, una persona que estaba responsable de la administración y que debe de y existir un procedimiento correspondiente para que las familias afectadas reciban justicia que es lo más importante “consideró finalmente el presidente de Guadalupe.