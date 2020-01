Hay que respetar la ley y esperar los tiempos electorales: Fernando Arteaga

Zacatecas, Zac.- Fernando Arteaga Gaytán, presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en Zacatecas, dijo que es lamentable que al interior y al exterior del partido algunos “adelantados” violenten la norma electoral al incurrir en actos anticipados de campaña.

Dijo que por esto, los partidos políticos “sufrimos de muchas multas y tiene que ver precisamente con los adelantados. Hay que respetar la ley porque violentan la equidad, en propios y habló también por externos, habló por todos, eso violenta la equidad de todos”.

Por lo anterior, hizo un llamado a los aspirantes a candidatos a esperar los tiempos electorales, y en tiempo y forma, que alcen la mano todos los que aspiren pues dijo que es legítimo, pero cumplir con las formas.

“Hacemos un llamado respetuoso en un doble sentido, uno que los partidos no suframos multas por esos conceptos pudiendo evitarse, segundo, que no se violente el asunto, repito, de la equidad en la contienda, que no se abuse de los encargos públicos, aunque se disfracen de comidas, aunque se disfracen de entrega de recursos federales o estatales que no se abuse,” destacó.

Pero sobre todo, insistió, se evitaría pagar sendas multas por no apegarse a los lineamientos que marca el Instituto Nacional Electoral (INE) y a los lineamientos que mandatan los propios tribunales.

El dirigente estatal de Morena, por otra parte, respecto a las condiciones en que participará en el próximo proceso electoral 2020-2021, dijo que si bien el proceso inicia el próximo mes de septiembre, primero necesitan reorganizarse al interior de su partido.

“Lo que sí podemos adelantar, es que estaremos a la altura de las circunstancias, iremos en unidad para dar la pelea por el pueblo de México, que finalmente es quien nos ha delegado y quien nos tiene en estos encargos” concluyó el presidente estatal de Morena.