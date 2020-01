Obispos mexicanos siempre apoyaremos al migrante: Noriega Barceló

Zacatecas, Zac.- Ante la tensión generada entre elementos de la Guardia Nacional y miles de personas que integran la caravana de migrantes centroamericanos, por intentar ingresar de manera no regular por la frontera sur del país, Sigifredo Noriega Barceló, Obispo de la Diócesis de Zacatecas externó que los Obispos mexicanos han tomado la determinación de apoyar siempre al migrante.

“Independientemente de quien esté detrás o qué intereses se están persiguiendo, son seres humanos y el evangelio es muy claro, el amor al prójimo es la exigencia fundamental de la fe”, subrayó.

En este momento, agregó el religioso, migrantes que han logrado internarse en el país están siendo atendidos en el estado de Chiapas, por el Obispo de Tapachula, Jaime Calderón, junto con un equipo de feligreses que les ofrecen comida y hospedaje, no obstante, reconoció que “son muchísimos, son miles, no caben, desbordan, pero todo lo que se puede se está haciendo”.

De igual manera, el Obispo de Zacatecas dijo también que el clérigo de Tapachula, ha levantado la voz, para que se respete a las personas, sus derechos, sus libertades y su dignidad.

En entrevista, manifestó que en Zacatecas se cuenta con la Casa del Migrante, con capacidad para albergar más de 100 personas y brindarles por lo menos la atención inmediata que necesitan, como alimentación y hospedaje, misma que trabaja en coordinación con la oficina del Instituto Nacional de Migración (INM) en el estado.

Por otro lado, respecto al video filtrado donde se observa a tres mujeres realizando algunas pintas en el Callejón de las Campanas, así como en las paredes de la Catedral de la capital, como parte de las acciones de protesta que iniciaron colectivas feministas de Zacatecas en la Avenida Hidalgo, por el asesinato de la activista y promotora de los derechos de las mujeres, Isabel Cabanillas de la Torre, en Ciudad Juárez, Chihuahua, dijo que “me da mucha tristeza que estemos dañando nuestro patrimonio, porque es una ofensa a nuestros antepasados que nos legaron lo mejor y, es una ofensa para la generación actual, que tiene estos lugares que son símbolo y tendrían que ser símbolo de humanidad”.

Finalmente, respecto a la detención de las tres mujeres que aparecen en el video divulgado, el Obispo expresó que “la Ley existe para ser observada, la ley es cauce, es cómo encauzar todo esto de una forma civilizada y la ley tiene que estar aplicándose”.