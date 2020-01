Listos los boletos para la rifa de la camioneta blindada: Saúl Monreal

Zacatecas, Zac.- “El día de mañana tendremos ya los boletos; van a estar a su disposición en la Secretaría Particular y en la oficina del Presidente Municipal. Van a ser 2 mil boletos y el premio será de acuerdo a los números de la Lotería Nacional del día primero de mayo y esperemos que se vendan”, expuso Saúl Monreal Ávila, alcalde de Fresnillo, al confirmar que será rifada una camioneta blindada que quedó de la administración pasada.

Agregó que el costo de los boletos será de 500 pesos y que el dinero que se recaude será utilizado para la adquisición de vehículos o un camión recolector de basura, o al menos dar un enganche. “La razón de la rifa de la camioneta es que ahí está parada nada más, y la verdad es que es un estorbo para la administración y un insulto o agravio para los ciudadanos de Fresnillo”.

Otra opción pudiera ser que alguien la adquiriera, ya que “hay mucha gente interesada”, empresarios de Aguascalientes, Guadalajara y Monterrey, además de Ciudad de México; a lo mejor a muchos sí les serviría, aunque a la presidencia municipal de Fresnillo no le sirve, es infuncional”.

Del mismo Zacatecas, dijo, muchos empresarios le han buscado para adquirir 10 boletos, unos, y 15 boletos otros, para participar en la rifa.

La unidad sí se ofreció a personas que pudieran estar interesadas, “pero daban muy poco y no fue viable”. Se puso a la venta “pero no nos llegaron al precio”.

La camioneta se adquirió en 2013 por la cantidad de 2 millones 200 mil pesos, pero ahora por las condiciones en que está y su devaluación, se considera que tiene un costo aproximado de un millón 200 mil pesos, de manera que “si se venden todos los boletos sería un millón de pesos”.

Por otro lado, expuso que existe una seria preocupación en la ciudadanía de Fresnillo y otros municipios como Guadalupe y Zacatecas, en el tema de seguridad. En el caso de Fresnillo se tienen algunas zonas identificadas como foco rojo y se requiere la presencia de la Guardia Nacional (GN) y Gobierno Federal; “el municipio está rebasado por la delincuencia organizada y la comisión de delitos de impacto federal”.

Estas circunstancias serán expuestas en la próxima reunión con el Grupo de Coordinación Local (GCL), aunque nosotros vamos a seguir trabajando como lo henos hecho hasta ahora. “Le vamos a pedir al GCL que intensifiquen su presencia” en zonas como la norte del municipio, Río Florido y otras comunidades; se requiere más voluntad de Gobierno Federal para contar con más elementos de seguridad, cámaras de video vigilancia y más patrullajes”.