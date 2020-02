Buscan destitución de Javier Ramírez en la Comisión de Búsqueda de personas

Zacatecas, Zac.- Por solicitud de los propios familiares que han sido víctimas o que tienen familiares desaparecidos, es que ya después de 10 meses de servicio del encargado de la Comisión de Búsqueda en la que no se ha tenido ningún resultado, pero que recibiera un presupuesto de 11 millones de pesos de los gobiernos estatal y federal, con el que solamente se han comparado algunos vehículos y otros artículos, pero sin que se haya hecho algo en cuestión se búsqueda de personas ni se ha concretado un solo acto de búsqueda eficiente, es que se pide su destitución.

Así se manifestó la diputada local Alma Gloria Dávila Luévano.

Agregó que los familiares no pueden estar al margen de esta actividad, y una vez que el estado ha sido rebasado en todos sus niveles, “y lo asumo como Poder Legislativo, en el que sin acompañarnos de la sociedad, que vive los problemas, no vamos a poder resolverlos, es que estamos haciendo el llamado para que comparezcan los encargados de la Comisión de Búsqueda, especialmente de Javier Ramírez García, que ya tiene casi un año como encargado y no ha entregado ningún resultado.

Se busca que el funcionario informe también de la manera en que fue electo, porque sabemos de las características que debe reunir para ser nombrado, pero que no las cumple en cuento a los requisitos, dijo la legisladora.

Una vez que se tengan las pruebas se darán a conocer, pero lo que más le duele a las familias es que este señor no haya dado ningún resultado. Escuchar a las víctimas y familiares de las personas desaparecidas de todo lo que han padecido con este señor, en el que en lugar de encontrar una solución encuentran regaños, insultos, y se les revictimiza, sin resultados ni avances, denota que es una persona no deseada para este cargo, en el que no ha dado ningún resultado”, añadió.

Las personas que son víctimas y están en estos colectivos exigiendo que sea destituido “tienen todo mi apoyo porque los he escuchado y ha sido una impotencia y una molestia de mi parte el saber que ante tal situación tengan que lidiar con una persona como Javier Ramíre.

Son cientos de personas las que participan en estos colectivos, principalmente Zacatecanos y Zacatecanas por la Paz, Unidos por Nuestras Familias y algunos otros, pero con todos me he reunido, además de otras víctimas que ha sido violentadas ahí mismo en el trabajo”.

Lo urgente es que el secretario de Gobierno atienda este tema, que resuelva la destitución de Javier Ramírez porque sabe que no ha dado ningún resultado y porque no podemos estar tratando así a los familiares de las víctimas. “Ellos nos han dicho, a las 72 horas buscábamos vivos, pero después las buscamos cadáveres y necesitaos darles honra a nuestros familiares”, agregó.

En otro tema, señaló que se busca la forma en que pueda realizarse una auditoría externa, independiente del organismo, para el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado de Zacatecas (Issstezac), pero que fue frenada.

“Voy a seguir la vía legal, que marca la nueva ley aprobada en julio de 2018, sobre fiscalización; lamento que se haya hecho esta nueva ley en los términos en que quedó y que así la haya aprobado la anterior legislatura porque pone los candados para que los diputados actualmente no podamos hacer auditorías externas y le deja todo el control a la Auditoría superior del Estado.

El auditor superior dice a qué despacho se contrata, qué cosas y quienes se pueden fiscalizar y revisar en estas auditorías. Voy a hacer el trámite para que el auditor superior nos autorice este despacho contable que por mi conducto se haga la auditoría”.