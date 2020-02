Se les pidió que respetaran los derechos de terceros: Salas

Zacatecas, Zac.-El titular de la Secretaría General de Gobierno, Jehú Edui Salas Dávila, comentó respecto al supuesto uso excesivo de la fuerza empleado el fin de semana en contra de manifestantes en la capital del estado que la postura de Gobierno del Estado es de respeto absoluto. “Nosotros respetamos las opiniones que se han venido expresando en relación a la decisión tomada por Gobierno del Estado para retirar a manifestantes de las avenidas del Centro Histórico”.

Sin embargo, precisó que “han sido muchas horas de diálogo con esta organización encabezada por Alejandro Rivera Nieto, no sólo en días pasados, sino por lo menos en los dos últimos años.

Han sido diálogos bajo escenarios de manifestación, de protesta y bajo condiciones de concordia y accesibilidad hemos platicado con el movimiento que representa y hemos logrado a través del diálogo en muchas ocasiones superar inconformidades, pero en esta ocasión eran particularmente complejas las pretensiones que se hacían; estaban completamente fuera de nuestro alcance y una de ellas, en particular, era la de la retención del Impuesto Sobre la Renta y la petición que se hacía para que no hiciéramos efectivo el pago y la retención. Es un impuesto federal y no tenemos la posibilidad de hacerlo”, agregó.

Por otra parte, se pedía la reinstalación de cuatro trabajadores que a decir de él fueron despedidos de forma injustificada de la Secretaría de Obras Públicas. “Fuimos de distintas maneras tratando de hacerle ver que la condición económica para Zacatecas en este año, y particularmente para la dicha secretaría, en lo que tiene que ver con el recurso asignado presupuestalmente para obra pública había disminuido significativamente, y hoy tenemos un presupuesto de cero pesos”.

Señaló que hay una diferencia de 5 millones de pesos en lo que tiene que ver con la ejecución de obra por administración y fue una decisión que se tomó atendiendo a varios factores, uno de ellos y más importante, la antigüedad de los trabajadores, de manera que quienes tenían menor permanencia en la dependencia fueron quienes ya no fueron contratados al vencimiento de sus contratos.

“Agotamos y tratamos durante muchas horas de dialogar y la presión que recibíamos por parte de los manifestantes, acompañados por inconformidades de ciudadanos, comerciantes y varios sectores, era mucha, lo que nos llevó a tomar una decisión y ser enérgicos en este tipo de manifestaciones”. Así se decidió y fue un protocolo llevado a cabo con respeto irrestricto a los derechos humanos. “Decidimos que fuera así, más allá de catalogar la dignidad o la propia legitimación del movimiento. En todo momento les expresamos que eran absolutamente libres de manifestarse en cualquier plaza pública o cualquier calle de la ciudad, pero les pedíamos que lo hicieran sin impedir el ejercicio de otros derechos.

No logramos concretar a través del diálogo un acuerdo y fue a razón de eso que se llevó a cabo un retiro con elementos de la Policía Estatal a fin de garantizar de nueva cuenta el tránsito y la libre circulación en las calles de la ciudad”.