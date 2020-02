Tiene TSJEZ déficit entre 60 y 70 mdp en su presupuesto: Nahle

Zacatecas, Zac.- Luego de su nombramiento como nuevo presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas (TSJEZ), el magistrado Arturo Nahle García declaró que la gestión de recursos será una de sus primeras acciones, en virtud de la disminución del presupuesto para el Poder Judicial durante 2020.

“Traemos para este año un déficit por el orden de los 60 o 70 millones de pesos, sólo el capítulo 1000 correspondiente a los salarios de los más de mil trabajadores que tiene el Poder Judicial, eso nos representa una erogación de 504 millones de pesos y tenemos 498.5 millones de pesos para todos los capítulos, por lo que tenemos ahí un déficit importante”.

Dijo que junto con el gobernador, acudirán a la federación y autoridades locales, para que el TSJEZ pueda funcionar de acuerdo a las nuevas responsabilidades establecidas en la Constitución en materia laboral.

Nahle García recordó además que el próximo mes de octubre, las Juntas de Conciliación y Arbitraje dejarán de conocer de los conflictos obrero-patronales, por lo que será necesaria la apertura de por lo menos dos nuevos juzgados en materia laboral en los municipios de Zacatecas y Fresnillo.

Para esto, refirió, se requieren por lo menos 9 millones de pesos por juzgado, “de tal suerte que si requerimos dos juzgados, vamos a necesitar 18 millones de pesos. Con la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, el expresidente (Armando) Ávalos dejó muy adelantada esa gestión para un juzgado, pero requerimos dos”, puntualizó.

Dijo que la creación de los nuevos juzgados implica contratar personal, capacitación, instalación de los juzgados y equipo y todo eso tiene un costo, por lo que expresó que, “vamos a buscar hoy mismo al señor gobernador para informarle de la elección que se llevó a cabo en el Tribunal el día de hoy y decirle que queremos ir junto con él a la búsqueda de recursos que requiere nuestro estado, pero de manera particular, los que requiere el Poder Judicial para servirle de mejor manera las y los zacatecanos”.

Expresó también que mediante el tratado internacional de seguridad Iniciativa Mérida, establecido por los Estados Unidos en acuerdo con México y los países de Centroamérica para combatir el narcotráfico y el crimen organizado, se pueden gestionar importantes recursos.

“Hay por el orden de 40 millones de dólares para nuestro país, justamente etiquetados para temas de capacitación a Poderes Judiciales, para seguir perfeccionando todo lo que tiene que ver con el Sistema Penal Acusatorio, son muchos los retos que tenemos”, refirió el nuevo magistrado presidente del TSJEZ.

Uno de estos retos importantes, mencionó, estaría en los juzgados que dijo, “tienen una carga de trabajo tremenda, pues en la capital existen 3 juzgados familiares totalmente saturados, lo que derivó en la necesidad de abrir un cuarto, pero también se saturó, por lo que se abrió un quinto juzgado en materia familiar; sin embargo, está trabajando en las mismas condiciones que los primeros cuatro.

“Hay que abrir un sexto, pero no tenemos recursos para ello y por el mismo estilo andan los juzgados civiles y mercantiles tanto de Zacatecas como de Fresnillo, fundamentalmente”.

Señaló que esta sobre carga de trabajo, si bien en materia penal se tiene el primer lugar nacional en conclusión de causas penales, en materia familiar y civil “sí están nuestros jueces programando audiencias para marzo, incluso a principios de abril. En el Poder Judicial tenemos al año más de 12 mil 500 audiencias, no hacemos más porque las agendas de nuestras juezas y nuestros jueces están al tope”.

Comentó finalmente que más que rezago, lo que tienen es una carga de trabajo que supera los 27 mil asuntos al año, pues quedan pendientes de resolución asuntos del año anterior o de años anteriores, como sucede con los juicios sucesorios que en muchas ocasiones, tardan de 5 a 20 años en trámite.