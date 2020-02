En desalojo se privilegió el bien común: Camberos

Zacatecas, Zac.- Los manifestantes del pasado fin de semana en el Centro Histórico estaban obstruyendo una vía de comunicación de manera que se les invitó a desalojarla. “Se exhortó y se dialogó con ellos, pero se privilegió el bien común y se les desalojó”, dijo el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Ismael Camberos Hernández.

Sobre la solicitud del alcalde de Cañitas de Felipe Pescador, en el sentido de que ha requerido apoyo para la demarcación, y que no se le ha brindado, el secretario manifestó que “la Policía Estatal tiene presencia en todos los municipios, lo mismo que en Cañitas, y los aseguramientos que se han tenido en la zona lo pueden constatar; además, hay acercamientos con el presidente municipal, pero a mí no me ha manifestado el tema”.

Por lo que toca al traslado de reos del Centro de Rehabilitación y Reinserción Social (Cerereso) de Cieneguillas, informó que el 5 de enero se trasladaron 163 a Ocampo, Guanajuato, al Cerereso No. 12, y de momento no se van a hacer más movimiento. “Se van a seguir trabajando los protocolos, pero hubo un error en Tlaltenango con la fuga de reos, por lo que se pusieron a disposición tanto al director como al custodio; se lleva a cabo un proceso judicial”.

Agregó que tanto el personal administrativo como operativo de Cieneguillas están trabajando de manera normal, señaló, aunque reconoció que presentaron un pliego petitorio dirigido al gobernador y este miércoles se tuvo el primer diálogo para darles a conocer el cumplimiento de algunos de los puntos solicitados.

Sobre los ayuntamientos que se quedaron sin elementos de policía municipal, Apulco, Monte Escobedo, Melchor Ocampo y Mazapil, sostuvo que renunciaron por cuestiones personales, y reiteró que la Policía Estatal trabaja en los 58 municipios de la entidad, en número aproximado de mil 200 elementos.

“No son suficientes los elementos de la PE, advirtió, por lo que se están apoyando con la Guardia Nacional, que tiene una fuerza de cerca de 2 mil elementos en el estado.