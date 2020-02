Se quejan ciudadanos y morenistas toman Jiapaz por cobro excesivos de agua

Zacatecas, Zac.- Docenas de ciudadanos se presentaron en las instalaciones de la Junta Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Zacatecas (Jiapaz) con la finalidad de quejarse por lo que consideran un cobro excesivo en los recibos por consumo del vital líquido. Desde este lunes comenzaron las filas de usuarios que exigían una explicación a los funcionarios, quienes argumentaban un aumento en el consumo del producto. Ante ello, se llevó a cabo un cierre simbólico de las oficinas centrales, en la capital del estado.

“El agua no nos la dan diario, y así dicen que estamos consumiendo más. Mi casa no está en zona residencial, y el cobro es ahora de 830 pesos. A lo mejor no es nada para otra gente, pero para mí es muchísimo”, argumentó una usuaria a las puertas del organismo operador.

Agregó que está de acuerdo con el aumento en las tarifas “porque todo sube, pero no nos han subido el sueldo a nosotros como trabajadores y no lo habrá; además, los argumentos que nos dan no son válidos”.

Manifestó que no se trata de un aumento moderado, como se anunció meses atrás, sino que “la verdad se están pasando y nos están viendo la cara, porque o pago el agua o como; además, es un servicio que no nos están dando diario.

Uno se va a trabajar y hay agua y uno se va con el pesar, porque al regreso ya no hay agua. Por otro lado, ni que yo estuviera lavando desde que amanece hasta que anochece; son muy ilógicos los argumentos que nos están dando”.

Al igual que este, muchos testimonios se colectaron con recibo en mano, en los que había cobros hasta de más de mil peso, por lo que la inconformidad es evidente en la ciudadanía.

En el cierre simbólico estuvieron también regidores del ayuntamiento y la síndico de la capital, siendo el argumento “los abusos que se están cometiendo en contra de la ciudadanía”.

Señalaron quienes encabezaron el cierre que “desde el año pasado se aprobó un aumento abusivo en costo de tarifas, una medida desproporcionada. La Junta también es conocida por la profunda ineficiencia del servicio que presta; ningún zacatecano de bien se niega a pagar el agua potable, pero todos exigimos un servicio de calidad.

No hay calidad moral para que un organismo que presta un servicio deficiente esté cobrando las cuotas que se están cobrando, pues nos dijeron en un principio que se trataba de un aumento de 80% pero no es cierto, porque en algunos casos el abuso llega a 300%, lo que es absolutamente inaceptable porque estamos hablando de un derecho básico universal.

En este momento en el país se libra una lucha para que todo mundo tenga derecho a la salud, pero el agua es un derecho todavía más fundamental”.

Encabezados por el morenista Ernesto González Romo, los inconformes exigieron que se diera marcha atrás a los aumentos debido a que se está afectando la economía de los zacatecanos. Para ello, se buscaría estableces un mecanismo por el cual se recolectaran al menos 10 mil firmas ciudadanas.

En el uso de la voz, la síndico capitalina, Ruth Calderón expuso que los regidores morenistas presentes en el Cabildo de Zacatecas solicitaron una partida de 5 millones de pesos para aplicarse en mejorar el servicio que se presta en Jiapaz, pero no se aceptó la propuesta de parte de Ulises Mejía Haro, alcalde de Zacatecas.