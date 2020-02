Suspendimos la carne asada por no contarse con permiso: Mejía

Zacatecas, Zac.1Nosotros nos encontrábamos en el Centro de Atención Canina y Felina cuando me notificaron que algunos ciudadanos estaban realizando una carne asada en la zona de la plazuela de Miguel Auza. Me comuniqué con el encargado de Permisos y Licencias para ver si tenían permiso y dijo que no tenía conocimiento y no había dado el permiso, por lo que se procedió respetuosamente, de acuerdo con el reglamento, afirmó el alcalde de la Capital, Ulises Mejía Haro, tras un hecho que ha causado polémica en la ciudad de Zacatecas.

“Se les pidió que se retiraran, puesto que no había permiso para un evento de esta naturaleza ni se había realizado un acercamiento previo hacia el ayuntamiento. También se multó con 3 mil pesos a la Cofradía (restaurante) porque hizo uso de los espacios de la tarraza, que se tienen con otra finalidad, con otro uso de suelo y no para eventos de esta naturaleza”, dijo.

Agregó que quien haga eso y no tenga permiso tendrá que ser desalojado respetuosamente y ellos lo entendieron y en el lapso de una hora comenzaron a desalojar el lugar. Estuvieron conscientes de que se requiere permiso para ese tipo de eventos y que estaba mal hacer este convivio. “Desconocemos los móviles de por qué querían hacer este evento, pero todos debemos estar sujetos a las mismas reglas, independientemente de que sean amigos o conocidos”.

La multa al restaurante fue porque había bebidas embriagantes en el límite de la terraza, de manera que se le estaba dando un uso diferente al autorizado. “Son tres mil pesos, aplicados de acuerdo al reglamento, y es la multa máxima que se le puede aplicar a un establecimiento, salvo que se reincida, ya que la sanción puede llegar a ser hasta la suspensión o cierre definitivo o temporal”.

Descartó el presidente municipal que el hecho tenga tintes políticos. “Entiendo, eran los compañeros de El Barzón que recibieron a un gran zacatecano, a Ramírez Cuéllar, que es diputado federal, pero independientemente de que sean del equipo que impulsó este ayuntamiento, tienen que sujetarse y ellos lo entienden.

Se disculparon y están en la mejor disposición de cumplir los reglamentos; ellos y quien sea, pues lo que buscamos es que se apliquen las normas”.

Por su parte, el diputado local Omar Carrera comentó que, a su entender, fueron militantes de El Barzón los que estuvieron en el convivio, quienes le dieron la bienvenida a Alfonso Ramírez Cuéllar. “Tengo entendido que lo suspendió el ayuntamiento porque no contaba con los permisos necesarios, pero nada tenemos nosotros que ver en ese asunto, el cual es de una organización.

Sin embargo, se manejaba que había militancia de Morena que estaba de acuerdo y apoyando en este evento; desconozco quién haya sido pero estamos en contra de esos actuares, nos oponemos, y menos en una plaza pública la carne asada con cerveza”.

Lo que nosotros enarbolamos en nuestro movimiento no se trata de hacer actos de ese tipo. “Que cada quien responsa por sus actos. Yo no voy a responder por actos que hacen los compañeros, si fuera el supuesto caso de que los hubiera”.