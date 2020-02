Trasgrede reglamento de elecciones del SNTE derechos de docentes, afirman

Zacatecas, Zac.- Integrantes de la Asociación Civil Maestros por México, que representan Adrián Velázquez Lozano y José Luis Estrada al interior de la Sección 58 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), dieron a conocer la inconformidad que se tiene por el Reglamento emitido en días pasados por el Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato para la nueva elección de las directivas seccionales en los estados.

José Luis Estrada manifestó que “se trasgrede el derecho legal de cada uno de los compañeros para participar en las elecciones, primero, porque todo aquél compañero que está agremiado al SNTE nacional, desde la primera quincena le aparece el descuento, por lo que tiene el derecho de participar en cada uno de los procesos, pero lo que dice el reglamento es lo contrario, pues deberá haber ostentado por los menos cinco años de servicio, de pertenecer al SNTE y haber tenido un cargo sindical en su delegación”, advirtió.

También señaló que no puede ser posible que el reglamento mencione que aquél compañero que quiera participar o dirigir alguna sección deba tener ocho años al interior de un comité y ostentar una cartera como titular.

“Todos los compañeros que pertenecemos al SNTE tenemos el mismo derecho y la ley nos asiste, por lo que manifestamos la total inconformidad como asociación civil Maestros por México, que representa al grupo de maestros a nivel estatal en cada una de las escuelas, y en cada una de las regiones y escuelas donde hemos tenido acercamientos con los compañeros ellos han manifestado que cuál es la razón de por qué no se hacía un posicionamiento ante los medios de comunicación”.

Con esto comenzamos la defensa legítima de los derechos y ante los medios de comunicación lo señalamos para que los compañeros den cuenta de que en realidad tenemos la intención de que haya un cambio, y éste es el momento. Dicho reglamento se emitió en la última reunión nacional del SNTE, agregó, al cual no le vemos coherencia porque aún no rinde el estatuto y no ha sido modificado, cuando es el eje rector de la vida sindical del SNTE.

Por su parte, Velázquez Lozano señaló que en el sindicato se ha adolecido y nunca se ha tenido una certeza laboral en cuanto a los pagos, pues Gobierno del Estado siempre se ha deslindado y el sentir del gobernador es que se entregue la nómina estatal a la nómina federal.

“Dice que nunca jamás le va a alcanzar para pagarnos a los maestros. Hace un año paramos tres días por falta de pago y siempre hemos estado en la incertidumbre de si va a volver a ocurrir o no. Se le puso la mesa para que trasladara a la Federación la nómina, pero de momento no lo quiso hacer porque de dientes para afuera te dicen que no tienen dinero, pero tampoco van a desperdiciar los miles de millones de pesos que ingresan al estado por concepto de fondo para el magisterio”.

Por otro lado, comentó que el Instituto de Seguridad y Servicios sociales para los Trabajadores del Estado de Zacatecas (Issstezac) ha sido saqueado, y “piensan que ahora que pusieron a otro personaje va a cambiar; es como querer sacar a una persona que cae en un pantano y quiere salir por sí misma jalándose de los cabellos”.

Son muchas aristas las que tenemos en el sistema de pensiones y lo más grave de todo es que los recursos no aparecen, nunca los hemos visto y quieren vender todo lo que viene siendo la infraestructura, “pero serían ellos mismos los que la adquirieran”.