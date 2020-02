Este año no aumentó el predial en Guadalupe: alcalde

Zacatecas, Zac.- El Alcalde de Guadalupe, Julio César Chávez Padilla, declaró que este año, el Ayuntamiento de Guadalupe no aumentó el Impuesto Predial, sólo lo derivado de la Unidad de Medida y Actualización (UMA diaria), que se aplica en todo los municipios del estado. Zacatecas, Zac.- El Alcalde de Guadalupe, Julio César Chávez Padilla, declaró que este año, el Ayuntamiento de Guadalupe no aumentó el Impuesto Predial, sólo lo derivado de la Unidad de Medida y Actualización (UMA diaria), que se aplica en todo los municipios del estado.

“Las UMAS que se incrementan no es esa realidad y voy a hacer una corrección más amplia, no es lo mismo un impuesto predial anual, que un derecho, son cosas distintas. Con un derecho que no se debe lucrar, ni se deben hacer, incluso, cobros excesivos la misma ley lo marca son cosas distintas. Por eso siempre estamos a favor de defender los derechos humanos de la sociedad”, afirmó.

Chávez Padilla, en entrevista respecto a la reunión del pasado sábado del consejo general de la Junta Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Zacatecas, (JIAPAZ), para hablar sobre el incremento en la tarifa del agua potable, en donde no lograron revertir el aumento excesivo que denuncia la ciudadanía de los municipios de Zacatecas , Morelos, Vetagrande y Guadalupe, manifestó que las posturas de los alcaldes son firmes y espera que la ciudadanía las evalúe. La próxima sesión de este Consejo fue programada para el próximo 2 de marzo.

Destacó que con este fin existe este Consejo y si todos pensaran igual no existiría; “nosotros pretendemos que esto no ocurra, por eso creemos que la exposición de motivos es importante, las posturas así deben ser, con seriedad, con formalidad de todos los integrantes, y son buenas porque permiten ver las visiones que se están analizando, finalmente una de ellas se determinará”.

Expuso que el objetivo de esa reunión el pasado fin de semana con los integrantes del Consejo del organismo operador de la Jiapaz, era precisamente tratar el tema del aumento, “todos estábamos en contra del aumento, pero el sábado ocurrió algo distinto, que ustedes dieron cuenta de ello, yo sigo estando en contra del aumento, espero que mis compañeros alcaldes también y que lo manifestemos no solamente en la exposición de motivos, con el voto que es el más importante” destacó Chávez Padilla.

Luego de pronunciarse a favor de la “reversión total al incremento de tarifa” el alcalde de Guadalupe habló sobre el tema de la recolección de basura y dijo que este servicio ya se regularizó, “hay una regularización afortunadamente positiva, ha pasado que algunas personas siguen sacando a la hora que no deben. En el centro sabemos que es a partir de las 8 de la noche, ayer dimos recorrido y estaba totalmente limpio. Ahorita estamos ya multando hay gente que ahorita está sacando la basura, se le está grabando se le hace una primera advertencia, se hace el procedimiento, y a la siguiente va a ser multada”.

El presidente para finalizar, anunció que los próximos días, dará a conocer en conferencia de prensa “con los gráficos, vídeos se van a llevar una gran sorpresa de quiénes organizaban este saqueo de basura, así lapso por lapso los pudimos captar, pero en su momento para las imágenes y la claridad de lo que digo”.