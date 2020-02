Se reúne Alejandro Tello con integrantes de la Red Plural de Mujeres

Zacatecas, Zac.- El Gobernador Alejandro Tello recibió a integrantes de la Red Plural de Mujeres y distintos colectivos con objetivos comunes, a quienes ofreció trabajar de manera interinstitucional para que se garantice el Estado de Derecho y se resuelvan los diversos planteamientos de estos grupos de la sociedad civil.

Acompañado por Jehú Eduí Salas Dávila, secretario General de Gobierno; Ismael Camberos Hernández, secretario de Seguridad Pública; y Adriana Rivero Garza, secretaria de las Mujeres, el mandatario estatal atendió en las oficinas de Palacio de Gobierno a representantes de distintas agrupaciones.

En presencia también del Rector de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), Antonio Guzmán Fernández, el Gobernador Alejandro Tello recibió una serie de peticiones relacionadas con el ejercicio de los derechos humanos en todas las dependencias y, en particular, que se investigue hasta sus últimas consecuencias el caso de la mujer violentada en la Cárcel Distrital de Calera.

Además de los planteamientos de revisión, adecuación y garantía de protección en los centros penitenciarios donde se encuentran personas del sexo femenino, el Jefe del Poder Ejecutivo ofreció actuar para que no haya impunidad y se garantice el Estado de Derecho en los asuntos que competen a su administración.

En una mesa de trabajo más con la Red Plural de Mujeres, que han sido frecuentes y de total apertura, el Gobernador Alejandro Tello respondió punto por punto y ofreció encontrar soluciones en lo inmediato, además de continuar con las reuniones que sean necesarias en un futuro.

“El tema de la violencia contra las mujeres en el país es muy sensible, y en Zacatecas, lamentablemente, no ha sido la excepción. Por ello, ofrezco mi respaldo, mis esfuerzos y mi trabajo a favor de que no haya impunidad, que no sólo haya discursos ni buenas intenciones, y garantizar que se respete y ejerzan los derechos de todas las personas en Zacatecas”, expresó el Gobernador.

Integrantes de la Red Plural externaron al Gobernador que su lucha se centra en convertir en realidad tangible los derechos de los niños, niñas, adolescentes y mujeres, así como lograr la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres.

Ante ello, solicitaron al mandatario estatal que se direccione el ejercicio gubernamental con la visión de la prevención de todas las posibles formas de violencia, que se coloque en los puestos de Gobierno a las personas idóneas y con las capacidades para ejercer las distintas áreas, entre otras acciones.