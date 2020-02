Cárceles de Loreto y Nochistlán no cumplen con infraestructura: CDHEZ

Zacatecas, Zac.-La presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ), María de la Luz Domínguez Campos, comentó sobre los videos en los que se ve maltrato a los internos del Cerereso de Cieneguillas que el organismo a su cargo habrá de hacer las investigaciones mediante la apertura de un expediente de queja.

Además, dijo que las recomendaciones que anteriormente se han realizado al sistema penitenciario estatal han sido cumplimentadas, algunas, de manera parcial, mientras que otras están pendientes. “Se han cumplimentado aquellas recomendaciones respecto de la alimentación en los Ceresos varonil y femenil de Cieneguillas, puesto que la autoridad penitenciaria contrató a una empresa para que les brinden las tres comidas al día y anteriormente no era así.

Se recomendó también de manera específica fortalecer los servicios de atención médica y se ha venido cumplimentando. También se hizo una recomendación en el tema que tiene que ver con el fortalecimiento de la infraestructura y en algunas se ha cumplimentado. Lo que falta es que las cárceles distritales de Loreto y Nochistlán se hagan modificaciones sustanciales o que, si es conveniente, se cierren”.

Sostuvo que en estos sitios no se cumple con las necesidades de infraestructura y se requieren grandes modificaciones para que cumplan con la reinserción, ya que no tienen área específica para talleres y donde se puedan realizar actividades laborales y de capacitación para el trabajo; no tienen un área deportiva para que realicen ejercicio ni un área específica para recibir a las visitas por el espacio tan reducido con el que cuentan.

“Una de las características de estas dos cárceles distritales es que están anexas a las presidencias municipales, como era el caso de la de Villanueva, que hace algunos meses se determinó cerrar y que las personas fueron trasladadas a otro centro penitenciario”.

En otro tema, referente al recién nacido que se encontró abandonado y muerto en el basurero de Jalpa, manifestó que “es una situación reprobable y lamentable el que se pueda abandonar a un infante en esas condiciones, sobre todo que este tipo de situaciones tienen que ser investigadas por parte de la Fiscalía a efecto de que se deslinden responsabilidades, localizar a los responsables y someterlos a un juicio conforme a Derecho y atendiendo a la perspectiva de la niñez y la adolescencia”.

Los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes que están previstos en importantes documentos legales y establecen que corresponde la protección y el respeto de estos derechos a los padres, madres y al Estado, por lo que es importante promover en la sociedad el absoluto respeto a la dignidad, a la vida y a la integridad personal, concluyó Domínguez Campos.