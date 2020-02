Prepara UAZ respuesta a observaciones de ASF

Zacatecas, Zac.- La Auditoría Superior de la Federación (ASF) dio a conocer un resultado preliminar de la auditoría del ejercicio 2018 aplicada a la Universidad Autónoma de Zacatecas, que no ha sido notificado a la administración central, y que una vez recibido, se tendrán 30 días hábiles para responder o en su caso, desvirtuar las observaciones a las que se dará respuesta aclaratoria con oportunidad.

Es importante informar a la opinión pública que en el actual período rectoral (2016-2019) se ha hecho un esfuerzo por mantener la disciplina financiera, y dar respuesta a las observaciones que generan los órganos fiscalizadores, tanto de carácter federal como estatal.

De acuerdo a la normatividad la Máxima Casa de Estudios de la entidad proporciona respuesta a cada una de las observaciones que emiten los órganos fiscalizadores, con la finalidad de solventar fehacientemente cada una de las observaciones.

Cabe mencionar que la observación generada en la primera etapa de la revisión de la ASF respecto al ejercicio de 449,315, 503.29 pesos, se proporcionó la información para solventarla sobre la aplicación del subsidio, pero debido a la premura de tiempo de los auditores no fue considerada en su totalidad, por lo que en el período de solventación se volverá a interponer la información para justificar al 100% el monto observado por la autoridad.

Con respecto al ejercicio de 14 millones 195 mil pesos por concepto de bono de pago a funcionarios, es importante considerar que al inicio de la actual administración rectoral se les disminuyó el sueldo de manera considerable, por lo que después se aplicó un bono de compensación que no rebasa el límite establecido en el tabulador del Convenio de Apoyo Financiero signado con la Secretaría de Educación Pública, observación que también está en proceso de su respectiva aclaración.

Cómo se puede analizar de los 449 millones observados más del 50% es por los pagos de impuestos y del seguro social de los años pasados que se adeudan y no reconocen los auditores, bajo el argumento de que no se deben pagar adeudos de años anteriores, pero en la UAZ no hay opción debido porque de no hacerse efectivo, la federación retiene el subsidio directamente y lo remite a las autoridades fiscales.

Respecto al otro 50% restante, se refiere prácticamente a todo el gasto de operación, al bono de funcionarios y unos permisos sin goce de sueldos, observación que fue respondida y que está en proceso de ser tomada en cuenta.