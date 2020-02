Sujetos obligados, responsables de brindar la información: Montoya

Zacatecas, Zac.-Se han registrado muchos recursos a razón de solicitudes en el tema de gastos de ferias, incluso de la propia Feria Nacional de Zacatecas (Fenaza), y de algunos municipios, es decir, cómo y cuánto se gasta. Ha sido constante en algunos municipios como Jerez, y en este caso los mismos sujetos están obligados a dar la información de cómo se contrató y cuánto se pagó al artista para el evento.

Así lo dio a conocer el Comisionado del Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IZAI), Samuel Montoya Álvarez, quien agregó que “no hay manera de que esta información se pueda reservar o no generar una respuesta hacia la parte solicitante”.

También se ha presentado el caso que se argumenta no localizarse alguna factura, y “una salida fácil de las dependencias es la inexistencia de la información, es decir, que no hay documentación y, por lo tanto, no se puede dar respuesta.

La inexistencia de la información va más allá, pues no es solamente mover los documentos que se tienen arriba del escritorio y decir que ya no se encontró el dato, sino de una búsqueda muy exhaustiva, es decir, buscar hasta la última caja que haya de archivo02, afirmó.

Del mismo modo, la inexistencia, en su momento, se tiene que comprobar porque cuando se hace una entrega-recepción se deja información y cuando no hay información se puede establecer una serie de observaciones en un plazo no mayor de 45 días para dar a conocer el hecho a la Auditoría Superior del Estado (ASE) y a la Secretaría de la Función Pública (SFP), especificando que no se tiene un documento.

En el tema de archivos, se tiene la responsabilidad administrativa y penal de verificar la documentación y deslindar quién no lo recibió y quién no lo entregó, quien no lo resguardó o quien lo destruyó, comentó Montoya Álvarez.