Revertir alza en tarifas de agua, pero no agitando a la gente: Mejía

Zacatecas. Zac,-El alcalde de la capital, Ulises Mejía Haro, comentó luego de que fueran llevadas 5 mil firmas a la presidencia municipal por parte de Ernesto González Romo y regidores de Morena, en contra del alza en las tarifas de agua potable, que “si al ciudadano le interesa poder platicar, ayer tuvimos un foro que fue ciudadano y abierto. “Invitamos a todos, incluso, los medios de comunicación se dieron cita”.

La convocatoria se dio a conocer en redes sociales y no se les vio asistencia ni a él ni a quienes lo andan respaldando. Es un criterio de responsabilidad no sacar una raja política, no tratar de confundir. “Nosotros estamos tratando de revertir estas tarifas pero no a base de agitar a la ciudadanía, sino con base en una propuesta seria, sólida, respaldada por expertos, académicos, colegios de profesionistas, iniciativa privada, cámaras empresariales y la academia, como se vivió ayer.

Tuvimos expertos como Hugo Rojas, de la Asociación Nacional de Empresas de Agua Potable y Saneamiento en el país, , con más de 35 años de trabajo en el tema; estuvo también quien fue el primer director de la Jiapaz, Navarro, en tiempos del ex gobernador Genaro Borrego; estuvieron también académicos de la Universidad Metropolitana de la ciudad de México y representantes de la UAZ y otras instituciones, quienes estuvieron dando a conocer información”.

Esa es la manera correcta, agregó, y si quien llevó las firmas tiene una propuesta clara, debería haber aprovechado los foros y no usar esta forma de llamar reflectores. “Coincidimos en que hay que revertir y hemos estado en contacto con la ciudadanía, trabajando para que se tengan tarifas justas y, por otro lado, un esquema y un plan maestro en materia de agua potable a largo alcance”.

Por lo menos estamos hablando de 10 años, y en el trabajo deberán intervenir todos los órganos de gobierno. En el foro también estuvieron varios diputados de diferentes expresiones de partidos políticos, al pendiente y construyendo, no desinformando ni sacando raja política.

“Se resumió el trabajo del foro en dos frases muy importantes que hay que rescatar. Tenemos que enfocarnos como presidentes municipales a hacer obras que no se ven, pero sí se sienten; es decir, hacer obras subterráneas, enterrar el recurso en tuberías de agua potable, saneamiento y pozos; además, hay que tomar conciencia en que debemos brindar más agua, tema que debemos tomar con mucha responsabilidad”, afirmó Mejía Haro.