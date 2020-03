Será acatado el resultado de la auditoría: Marco Vinicio Flores

Zacatecas, Zac.-Marco Vinicio Flores, recientemente nombrado director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas (ISSSTEZAC) dio a conocer que ya se realizan ya algunas actividades previas a la conclusión de las auditorías realizadas al organismo, cuyos resultados podrían estar en abril, aunque deberán esperar el informe final.

“Todo lo que llegue de la auditoría va a ser bien recibido porque tenemos que aplicar medidas con mucha responsabilidad para poder darle viabilidad al sistema de pensiones. En ese sentido, estamos abiertos a que lo que llegue estaremos haciendo las observaciones pertinentes y atenderemos las recomendaciones”, dijo.

Sostuvo que el gobernador Alejandro Tello le solicitó que sea muy responsables en las medidas que se apliquen, ya que al final de cuentas “tienen que ver con familias de trabajadores y de jubilados y en ese sentido hay que dar viabilidad al sistema de pensiones con mucha responsabilidad.

“Si hay algunos temas que requieran de la atención de algún ilícito cometido se hará del conocimiento de todo mundo; mientras tanto, estamos haciendo todo lo posible porque haya recursos para la próxima quincena, pero estamos mes a mes viendo que los ingresos de cuotas y aportaciones se completen para poder cubrir puntualmente”.

En cuanto a la venta de bienes inmuebles que comenzó hace algunos meses, manifestó que se está teniendo pláticas con posibles compradores, aunque aún no hay algo concreto. “De lo que se trata no es de malbaratar, porque al final de cuentas no deja de ser patrimonio de los trabajadores”.

En el tema de la deuda de más de 500 millones de pesos del Cobaez para con el instituto que encabeza, dijo que se revisa el tema; se presentó un informe al subsistema y se dio parte a la Junta Directiva del ISSSTEZAC, de manera que la semana próxima se llevará a cabo una reunión del pleno de la junta para revisar avances.

Ayudaría el pago de esta deuda al instituto, pero “lo que se necesita es líquido, no terrenos”, como se pudiera llegar a saldar el compromiso.