Violencia contra las mujeres no es prioridad del estado: Mara Muñoz

Zacatecas, Zac.- Previo a la marcha se tuvieron cuatro asambleas en las que se organizaron las mujeres en un ejercicio de “democracia directa”, y fue donde se acordó solicitar a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ) que se solicitara a las autoridades federales, estatales y municipales que a la marcha sólo acudieran mujeres policía desarmadas y a pie, expuso la activista Mara Muñoz.

“Esto, porque el 28 de septiembre, cuando realizamos una marcha por la despenalización del aborto, acudieron las tres corporaciones, Guardia Nacional, Policía Estatal y Municipal, armadas y en vehículo en un acto claramente de represión contra el movimiento”. Fue así como se hizo la solicitud y se tomaron las medidas, de manera que “la marcha se dio de una manera pacífica y sin mayor contratiempo debido a nuestra exigencia contra nuestro movimiento”.

Sin embargo, denunció que “después de la marcha dos compañeras transitaban por la plaza Bicentenario y tres policías municipales las interceptaron, reprimiéndolas solamente porque una de ellas les expresó que Dios no existe y porque empezó a decir ‘alerta, alerta’, en mención a una consigna feminista.

Esto les valió ser esposadas y trasladadas a los separos de la policía municipal donde estuvieron por más de seis horas por el cargo de injurias por esta expresión, lo cual es absolutamente violatorio de nuestros derechos humanos al libre tránsito y a la libre expresión”.

Agregó que se trata de un mensaje muy claro: “el ayuntamiento de Zacatecas, al guardar silencio ante estos hechos, está diciéndole a las mujeres de Zacatecas que solamente se pueden expresar cuando van en una marcha protegidas por miles de mujeres; en cualquier otro espacio corremos el riesgo de que se nos reprima y violente”.

Sostuvo que otra situación muy importante es cuando las mujeres están siendo violentadas y llaman a la autoridad, ésta no se aparece en la escena de los hechos, ya sea municipal, estatal o federal. “Esto lo tenemos muy claro por diversos casos que han sucedido en donde los agresores nunca han pisado los separos, como en el caso de Guadalupe, en diciembre, cuando una mujer fue torturada durante 12 horas por su pareja y ante los llamados de vecinos la policía municipal y estatal nunca se aparecieron”.

Zacatecas ocupa uno de los primeros lugares a nivel nacional en feminicidio y está claro que la violencia sexual y física, además de la emocional, es una constante en el estado de Zacatecas, advirtió. “Y no solamente las mujeres tienen que padecer estos tipos de violencia en el ámbito privado, sino que cuando toman el paso y denuncian ante las autoridades o buscan atención, las autoridades las revictimizan, no les creen, en principio, no actúan con la debida diligencia, ni con un enfoque de derechos humanos y perspectiva de género.

El Estado ha demostrado en sus tres niveles de gobierno y en sus tres poderes, que la violencia contra las mujeres, que la discriminación, no es una prioridad para el estado mexicano, y esto no solamente es un dicho del movimiento feminista, sino que se comprueba con las estadísticas que cada día crecen más.

El año pasado eran nueve mujeres y niñas asesinadas al día, el antepasado ocho y este año ya son 10. Yo no sé qué esperen ni cuál esperan que sea la magnitud de esta barbarie, para actuar”, concluyó.