De ser necesario se cancelaría concierto de Ricky Martin

Zacatecas, Zac.-El Gobernador del estado, Alejandro Tello Cristerna, luego de expresar que lo más importante es la vida de las personas, dijo que no hay espectáculo de artista famoso, que valga más que eso, por esto, no descartó la cancelación de la presentación del cantante Riky Martin programada para el próximo lunes.

Y es que mencionó también que en Zacatecas existen casos sospechosos de Coronavirus COVID 2019, “yo espero, me dijeron que ahorita al medio día nos estarían notificando, espero que sigamos limpios o todavía, sin infecciones en zacatecas, pero es cuestión de días, va a llegar, no podemos cegarnos a esa realidad, por eso yo hablaba de que tenemos que seguir los filtros “.

Tello Cristerna, comentó además sobre si se llegara a cancelar la presentación del artista puertorriqueño, cabe la posibilidad de una reprogramación, “ Si claro, me pasaron un comunicado que en Jalisco ya se canceló, estamos esperando lo que va a suceder en la ciudad de Nuevo León, obviamente estamos esperando la decisión del artista, porque eso también tiene que ver con recursos públicos”.

Por este motivo, hoy por la tarde en conferencia de prensa abundara sobre este y prevención ante la inminente llegada del Coronavirus al estado, no solo sobre el tema de Riki Martin, también lo referente a las medidas de higiene y los protocolos a seguir tanto en escuelas, con espectáculos como el de Riky Martín, partidos de futbol, durante semana cultural, el sábado de Gloria, es decir, en concentraciones masivas, pero también con las acciones que debe tomar el ciudadano, ante esta realidad del COVID-19.

“Yo les diría de antemano que estamos en fase uno , pero muy cerca de pasar a fase y de que llegue las infección, no con ello la mortandad que es baja. Ahí es donde tenemos que cuidarnos mucho” expresó.

El titular del ejecutivo, en entrevista respecto a la denuncia pública que hizo el presidente municipal de Fresnillo Saúl Monreal Ávila, por incumplir con el proyecto de relleno sanitario para el Mineral al Secretario del Agua y Medio Ambiente, Luis Fernando Maldonado Moreno, refirió que, “me enteré de una diferencia del señor alcalde con mi secretario de agua y medio ambiente, tengo que ser muy honesto yo no traía registrado ahí, y me decía mi equipo oiga gobernador es un compromiso que usted hizo como candidato. Lo voy a platicar con Saúl, el cómo sí se hagan las cosas, yo sé que es una necesidad es un tema de salud y bueno con voluntad siempre se puede y él sabe que siempre he tenido toda la voluntad. Es un tema como también lo dije ahorita, debe quedar en el anecdotario yo no quiero que mis funcionarios ni los alcaldes de los municipios, tengan diferencia y ahora sí que hablando se entiende la gente” dijo finalmente el mandatario estatal.