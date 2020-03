Venta de tiendas, hasta después de auditoría: pensionados y trabajadores

Zacatecas, Zac.-Jubilados y pensionados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado de Zacatecas (ISSSTEZAC), de la parte activa y de la empresarial, en conferencia de prensa dieron a conocer las actividades que durante los siguientes días llevarán a cabo una serie de actividades. Al mismo tiempo, comentaron que se manifestaron este domingo, de manera pacífica, en la caminata que se realiza en el bulevar López Portillo, donde presentaron algunas consignas.

Agregaron que no quieren que se cierren las tiendas del organismo “hasta que no tengamos terminada la auditoría; esperábamos que estuviera en la caminata el gobernador, pero no llegó y le queríamos decir que sabemos que todo lo que sucede en el ISSSTEZAC es por decisión de él y no de Marco Vinicio, que solamente está obedeciendo lo que el gobernador le da de instrucción”.

También señalaron que “desde hace muchos años el organismo debería reestructurarse a la brevedad, desde que estaba el propio Alejandro Tello en Finanzas, en 2010, con Miguel Alonso, él sabía que urgía reestructurar al ISSSTEZAC y, sobre todo, hacer una buena administración de la parte empresarial porque los estudios actuariales hacían la recomendación de atender la parte empresarial para tener liquidez.

Si desde 2010 ya sabían esta información y Alejandro Tello era el encargado de Finanzas de Gobierno del Estado, no ha hecho nada hasta el día de hoy, que deciden cerrar 10 tiendas, lo cual fue acordado en la junta directiva de días pasados en la que informan que ahora sí saben qué hacer y que van a empezar a cerrar módulos del organismo, boliche Centauro, Restaurante Los Girasoles, Farmacia Cinco Jalpa, Farmacia Ocho Fresnillo, Farmacia Once Quebradilla, Farmacia Dos Edificio Central y que en una segunda etapa Farmacia Cuatro de Calera, Hospital General y Farmacia Catorce de Tabasco.

“La pregunta es, por qué si Marco Vinicio estuvo de presidente de la Junta Directiva durante tantos años, hasta ahora está tomando esas decisiones y lo que más nos preocupa es que estas tiendas, si desde hace 10 años ya se anunciaba su posible venta, por qué no cuidaron hacerlas exitosas”.

Por otro lado, aseguraron que cuando alguien quiere vender un negocio es más fácil promocionarlo cuando es redituable y cuando realmente es una empresa exitosa, pues es muy difícil vender una empresa quebrada.

“Estamos organizados y unidos la parte de trabajadores, empresarial y activos, además de jubilados y pensionados porque queremos informar que el martes a las cinco de la tarde estaremos firmando un convenio para la construcción de cuatro escenarios posibles de rescate al ISSSTEZAC, los cuales van a apoyar a ser realizados en el momento en que se tenga la información de la auditoría externa que nosotros solicitamos y se está llevando a cabo, y también las unidades Académicas de Matemáticas, Economía y Desarrollo y Gestión Pública”.

Luego del análisis de los estudios actuariales y la revisión de todas las formas de pensión en el mundo, además de ver los casos de entidades de la República que han salido de la crisis, “queremos revisar esas experiencias, ver en qué condición estaban y saber cómo podemos rescatar el ISSSTEZAC”.