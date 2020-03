Es cuestión de conciencia que antros, bares y gimnasios estén cerrados: Muñoz

Zacatecas, Zac.-Jorge Eduardo Muñoz Franco, titular de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), dio a conocer que las celdas, el área operativa y la administrativa de la corporación fueron objeto de una fumigación profunda, por lo que el personal de radio tuvo que ser trasladado a las instalaciones de la Feria Nacional de Zacatecas. Lo anterior, con la finalidad de que las instalaciones de la Policía Preventiva ofrezcan certeza de higiene por la pandemia de Coronavirus.

Dio a conocer que el fin de semana se recibieron 499 reportes la semana pasada, de los que se derivaron 81 detenciones de personas, lo cual “es muy bajo”. Alrededor de 70% de los detenidos se consiguió por trabajo de los elementos de la corporación y en el resto participaron Mertropol y Policía Estatal. Dos de ellos fueron puestos a disposición del Ministerio Público y se liberaron tres actas de infracción.

Dijo que una de ellas fue por llevarse a cabo un coleadero, ya que para el evento se había pagado un permiso pero hubo una contraorden por parte de las autoridades del Sector Salud. “Ellos ordenaron que no se llevara a cabo el evento y lo tuvimos que suspender, por lo que se levantó el acta correspondiente”. Las otras dos actas fueron por alto volumen en fiestas, con decibeles más altos de los permitidos.

De los 81 detenidos, 13 fueron por drogarse en vía pública, dos por portar arma y uno más por incendiar, añadió.

Además, dijo que el fin de semana se estuvo trabajando “evitando la apertura de los bares”. También fueron cerrados Las Quince Letras y un billar que se encuentra en el Jardín Independencia, lo mismo que la Casa Verde, que abre por las mañanas, y donde había 223 personas en el interior.

“La instrucción que hay en estos momentos por parte del Sector Salud es no permitir la apertura de bares o de antros, lo mismo que gimnasios. En este tema, fue reportado uno que la mañana de este lunes estaba lleno, pero se hizo el reporte y se desalojó a los usuarios sin necesidad de que se hiciera presente la fuerza pública.

Esto es de conciencia, esto no es un capricho de la autoridad o una incomprensión oficial. Es una pandemia internacional y nosotros solamente lo que hacemos es recurrir a las indicaciones de los expertos en materia de salud, que si nos dicen que no puede haber eventos multitudinarios, no los habrá”.

Dio a conocer Muñoz Franco que este sábado se suspendió un evento en la comunidad Benito Juárez y el domingo dos más en El Maguey, donde las personas entendieron las razones. “Solamente un paisano, que reside en Estados Unidos, se inconformó. Me sorprendo porque en Estados Unidos son personas sumamente obedientes de las disposiciones y aquí no, aquí muestran su rebeldía. Lo siento mucho, pero de cualquier forman el evento no continuó.

Hemos tratado de ser conscientes de que es la fiesta del pueblo, de que ahorran todo un año para venir, de que quieren ver a sus familiares y amigos de toda la vida, pero muchas veces hay excepciones. Además, había música y toldos que abarcan toda la calle, cuando la calle es vía pública”.

Completó el comentario en el sentido de que, si es familia, como argumentaban, entonces tienen que irse a su casa, y con las debidas precauciones, ya que con el exceso de personas, “sale junto con pegado todo”.

“La delegada municipal les hizo el comentario de que no debía llevarse a cabo el evento pero hicieron caso omiso y tuvimos que actuar. Arribó Guardia Nacional, Policía Estatal, Metropol y Policía de Proximidad”.

Posteriormente comenzaron a recibirse reportes de eventos en varias comunidades, como en el caso de Machines, y la Preventiva de la capital estuvo en varios lugares. “Mejor hicimos convoy con Guardia Nacional y las otras corporaciones y nos desplazamos en diferentes grupos a recorres las diferentes comunidades”.

En la comunidad Calerilla encontraron gente en el rebote, donde hay una tienda de abarrotes y se les informó que no podían llevarse a cabo eventos de tipo deportivo por el sudor al hacer el ejercicio. “Son cosas con las que debemos tener cuidado”.

Añadió Jorge Eduardo Muñoz que se tiene la instrucción que “no” a los cines, gimnasios, bares, antros y en el caso de los restaurantes, sólo se permitirá el servicio al 50% de su capacidad, por lo que muchas personas piden sus alimentos para llevar.

En otro rubro, expuso que estos días se trabaja con el cien por ciento de los elementos en la Policía de Proximidad, pero si alguno de los integrantes es reportado con estornudos o fiebre, se le separa del grupo y se le envía a su casa para que sea atendido.