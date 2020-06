Debe ciudadanía ser responsable y quedarse en casa para cuidar su salud: SMA

Zacatecas, Zac.- Tras la apertura de algunas actividades económicas en Fresnillo en medio de pandemia mundial por Coronavirus (Covid-19), el presidente municipal, Saúl Monreal Ávila, recomendó a la sociedad asumir su responsabilidad y quedarse en casa, pues dijo que corresponde a ciudadanos y gobierno cuidar salud personal.

Señaló que la autoridad, “hizo lo que tenía que hacer, aunque no quiere decir que estamos bajando la guardia, seguimos conteniendo, pero ya la sociedad tendrá que asumir su responsabilidad” insistió.

Y es que no obstante el exhorto reiterado de la autoridad a la población para que atiendan las medidas preventivas para evitar la propagación del Covid-19 , algunos ciudadanos todavía se resisten, ejemplificó la solicitud plateada este día que le hizo un ciudadano para la realización de un baile.

Agregó también que en la ciudad de Monterrey, abrieron los gimnasios e inmediatamente hubo 50 nuevos casos positivos, por lo cual, destacó que este tipo de comportamientos de la ciudadanía, no es privativo del Mineral.

“ En todo el estado ya abrieron los gimnasios en Zacatecas, en Monterrey, en Guadalajara y en México, o sea no es que sea uno pesimista de todas maneras la gente no entiende, no hace caso!

Refirió que en la cabecera municipal, el semáforo epidemiológico del sector Salud, sitúa algunos lugares en color naranja, salvo algunas zonas del primer cuadro de la ciudad, así como diferentes colonias y comunidades están en semáforo rojo.

Monreal Ávila, en este sentido, refirió que atendió la situación en la comunidad de San José de Lourdes así como en la localidad de Río florido.