Inconformes, derechohabientes de Issstezac por reducción en prestaciones

Zacatecas, Zac.- Nosotros como pensionados y jubilados no somos responsables de la crisis estructural por la que atraviesa el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas (ISSSTEZAC). El instituto ha sido la instancia en la que los políticos y una cantidad importante de funcionarios han saqueado, robado y exprimido. “Ahora resulta de que, por enésima ocasión, sacrifican a los jubilados y a sus condiciones de prestaciones amparándose en dichos o acciones de la Auditoría Superior del Estado (ASE)”,

Así se manifestaron jubilados y pensionados de provenientes de distintos sectores del servicio público, en conferencia de prensa ofrecida este día, en la que externaron su inconformidad, a propósito de la severa falta de liquidez que padece el organismo. Dijeron que conformaron una asociación civil integrada por personal que estuvo activo dentro de Gobierno del Estado y que se desempeñaron en Cobaez, Telesecundaria y de la Sección 58, además de Sutsemop y Colegio de Bachilleres.

“Vamos a pelear por los derechos adquiridos históricamente. Las prestaciones por las que se está peleando es que no se nos quite el aguinaldo, bonos y que a los jubilados de 2015 no se les reduzca su pensión hasta en 30%, a quienes ya se les redujo”, señalaron.

El promedio que iban a percibir, de acuerdo a la carrera magisterial, iban a ser 30 mil pesos “y a muchos de ellos les bajaron hasta los 19 mil o 16 mil pesos; Eso es lo que hemos estado peleando por medio de oficios, que les fueron entregados a los directivos del Issstezac”.

Añadieron que, al parecer, ya hubo un acuerdo con Gobierno del Estado para que se regularicen esas condiciones en las que se encuentran alrededor de 89 ex trabajadores de Telesecundaria.

Por otro lado, también están detenidos los bonos, ya que apenas se les otorgó el correspondiente al Día del Maestro, pero el bono bimestral, de 250 pesos, “no nos lo han entregado”.