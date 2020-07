Denuncian comerciantes en el Congreso a alcalde de Villanueva; les cortan agua y luz

Zacatecas, Zac.- Para denunciar afectaciones a comerciantes por corte de los servicios de agua y luz desde el pasado el día 13 de febrero, por órdenes del presidente municipal de Villanueva, Miguel Ángel Torres, ésta mañana, habitantes procedentes de esta demarcación, acudieron a la LXIII Legislatura del Estado, informó Manuel Alvarado Pérez, representante del Barzón de Zacatecas.

Acompañado por la diputada Alma Gloria Dávila Luévano, Claudia de Santiago, María Dávila Rodríguez, comerciantes afectadas por el alcalde y el regidor Roberto Sandoval Rodríguez del ayuntamiento de Villanueva, Alvarado Pérez en conferencia de prensa pidió la intervención de los diputados locales integrantes de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política(CRIyCP).

“Para que junto a los representantes legales de las dos partes afectadas llegar a una conciliación, porque en el municipio de Villanueva el presidente municipal Miguel Ángel Torres tiene control total de su estructura, se ha intentado llegar a un acuerdo como mediador pero simplemente las puertas se han cerrado” afirmó Alvarado Pérez.

De igual manera, expuso que las afectadas van al corriente en sus pagos de los servicios en mención, por lo cual han insistido a los responsables del servicio de agua potable y luz, Samuel Robles y Javier Carrillo respectivamente, que eviten realizar el corte por ser un derecho humano que les corresponde, sin embargo, dijo que, “los señores han manifestado varias veces que por presiones del presidente municipal, se tiene que ejecutar”.

Consideró que este conflicto, puede llegar a tener mayores consecuencias, debido a que los funcionarios municipales, son habitantes de esta localidad y existen más quejas de otros ciudadanos, quienes, aseguró, también fueron amenazados por parte del alcalde villanovense.

Por ello, informó que posteriormente acudirán a interponer una denuncia ante Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), con la finalidad de que realice una revisión profunda de los dos casos y no existan otros intermediarios, sólo las autoridades competentes.

La señora Claudia de Santiago, manifestó que ella es una de las afectadas pero que existen más personas que tienen miedo, “uno también teme, pero es el lugar donde vivimos, es un patrimonio de toda una vida, se nos hace injusto que nos estén haciendo esto”.

Recordó que esta situación deriva del conflicto que inició en el año 1992, por un juicio hipotecario de su vivienda el cual, dijo, no ha terminado, pues el banco Bancen que luego adquirió Banorte “está actuando de mala fe, de hecho, el banco se la adjudica de puros intereses, entonces ya fue un capricho del banco, se les hizo una propuesta de pago, fuimos a San Luis con la encargada de ese inmueble con la disposición de pagar, ellos quedaron de hablarnos, nos contactó con un corredor, el corredor fue a la propiedad, se llevó la propuesta, más nunca volvió (…) el avalúo nunca salió para nosotros, pero sí para los coyotes”.

La propiedad en conflicto, agregó, se encuentra ubicada en el centro de la cabecera municipal, a un lado del nuevo mercado y mide 500 metros, “es por esto que está muy peleada esa propiedad, pero vamos a lo mismo, yo nunca me negué a pagarle al banco e incluso como lo dije la otra vez, nos llegó un corredor para tratar de sacarnos dinero y el corredor es de aquí, se presentó como corredor del banco, incluso mi madre estaba muy enferma, ella era diabética se le hacían hemodiálisis, estaba muy enferma, pero estable, sin embargo, cuando empezó todo esto empeoró”.

Y es que agregó, el supuesto corredor les decía, “si no me dan a mí el dinero, los vamos a desalojar inmediatamente. Mi madre empezó a enfermar, con toda esa presión es difícil, ahora ella, toda su vida trabajó para que tan fácil la despojen así: no es justo”.

En este sentido, reiteró que no obstante que el litigio no ha concluido, hora enfrenta el problema de corte de servicios básicos. “nos están queriendo cortar la luz y el señor, el supuesto comprador, se hace llegar por dos policías con toda la prepotencia, para amedrentarnos y asustarnos, porque hay videos, tenemos evidencias los cuales se los podemos mandar, a sus correo a dónde gusten se las podemos dar”.

El regidor Roberto Sandoval Rodríguez del ayuntamiento de Villanueva, manifestó por su parte, que el supuesto comprador del inmueble en conflicto tiene alrededor de 20 años en el Ayuntamiento ostentando regidurías y cargos de primer nivel.

“Una persona que antes de tener cargos de gobierno, prácticamente tenía una humilde casita y un negocio de muebles, a la fecha, pues ya tiene residencias y varias propiedades, que no nos explicamos, pero como viven del Ayuntamiento repitiendo regidurías y cargos de primer nivel y antes se servían con la cuchara grande, porque no había control del recurso, de los programas, por eso tienden a caminar sobre el pueblo, pero esperemos que se ya se termine” dijo finalmente Rodríguez Sandoval.